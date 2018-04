W 2018 roku wzrośnie kwota wolna od podatku (PIT)

Morawiecki pytany w Polsat News o kwotę wolną od podatku powiedział, że co roku konsekwentnie jest ona podnoszona. "Nasi poprzednicy podnieśli ją o dwa złote, a my (...) w ciągu półtorej roku zrobiliśmy tę kwotę do 8 tys. zł dla tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących" - powiedział premier.

Podkreślił, że kwota wolna jest podnoszona dla osób najmniej zarabiających. "W tym roku również podniesiemy (kwotę wolną)" - poinformował Morawiecki.

Premier był również pytany o projekty zapowiedziane w trakcie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy. Morawiecki zapewnił, że wszystkie propozycje, które przedstawia rząd są dokładnie policzone. "Chcemy, żeby te środki były zabezpieczone w budżecie tego roku i kolejnego" - mówił.

Pytany o koszty zapowiedzianych programów, szef rządu odpowiedział: "Np. wyprawka to jest ok. 1,4 mld zł, szacujemy, że mała działalność gospodarcza i ulga w ZUS to ok. 500 mln zł, w przypadku podatku CIT, obniżki z 15 na 9 (proc.) to może być też ok. 500 do 600 mln zł; program Dostępność plus jest rozpisany na kilka budżetów, w tym budżet UE, i jest rozpisany na wiele lat, bo on dotyczy np. dostosowania budynków administracji publicznej, wind w nowo budowanych budynkach mieszkalnych, po to, żeby seniorom było łatwiej (...) - na ten program wydajemy 23 mld".

Z kolei na program budowy dróg lokalnych - jak zapowiedział premier - przeznaczony zostanie "fundusz co najmniej pięciomiliardowy".

Szef rządu podkreślił, że obniżka podatku CIT obejmie "90 proc. wszystkich firm". "Jest 460 tys. firm, które płacą CIT z tego 420 tys. będzie objęta tą obniżką, a więc jest to bardzo dobra wiadomość dla ogromnej liczby firm, które płacą CIT" - mówił.

"Filozofia działania naszych poprzedników była taka, że tych silnych zostawiano w spokoju, a tych małych często gnębiono, a my chcemy odwrotnie - dla tych małych dajemy obniżkę CIT, dajemy niższy ZUS, a od tych dużych udało nam się wynegocjować z Komisją Europejską podatek, który w końcu zaczną płacić" - podkreślił szef rządu.

Wyjaśnił, że te firmy, które płacą podatek CIT, odpowiadają za 60 proc. zatrudnienia i za 77 proc. inwestycji. Morawiecki zaznaczył także, że rząd dla tych najmniejszych firm, ma "znaczącą reformę płacenia za ZUS".

Odpowiadając na pytanie, czy rząd pracuje nad obniżką np. VAT, powiedział, że nie podnosząc VAT-u, rząd zwiększył o 30 mld zł środki, które wpływają do budżetu. Dzięki temu, jak wyjaśnił, można sfinansować różnego rodzaju programy społeczne. Wyjaśnił, że jednym z programów, które rząd chce sfinansować z uszczelnienia podatkowego jest program emerytura matczyna.

"Chcemy docenić te panie i będziemy rok po roku tak zmieniać nasz system podatkowy, żeby stać nas było na to, żeby to było bezpieczne, żeby w budżecie starczyło pieniędzy, ale żeby zawsze ci słabsi, którzy potrzebują więcej pomocy państwa, ci którzy rozwijają działalność gospodarczą, żeby oni mieli niższe podatki, a ci, którzy są już (...) w dużo lepszym stanie finansowym, żeby oni płacili trochę więcej" - mówił premier

Podczas sobotniej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in. obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 mld zł. Zapowiedział także obniżkę składek ZUS dla małych firm.

Premier zapowiedział również kompleksowy program dla rolników oraz dodatkową, minimalną emeryturę dla kobiet, które "osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czwórkę dzieci".

Z kolei wicepremier Beata Szydło zapowiedziała program dla matek - "mama+", który ma przewidywać m.in. premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi. (PAP)

