Karuzela podatkowa z udziałem "znikających podatników"

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie nadzoruje śledztwo prowadzone z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział w Gdańsku, które dotyczy działania międzynarodowej grupy przestępczej, osiągającej korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z importem folii stretch. Ujawnione przestępstwa polegały na wprowadzaniu do obrotu na terenie kraju folii stretch bez zapłacenia należnego podatku VAT w stawce 23%, co następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek, tzw. „znikających podatników”.

Sieć spółek wykorzystywana do przestępstwa

Zatrzymania nastąpiły na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przy udziale funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie. Czynności te przeprowadzono w różnych miejscach w Polsce – w tym w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim.

Prokuratura zarzuca zatrzymanym między innymi organizowanie na terenie Polski sieci spółek wykorzystywanych w ramach ujawnionego procederu jako podmioty pozorujące udział w obrocie gospodarczym, rekrutowanie osób, nadzorowanie ich pracy i zaopatrywanie w sprzęt komputerowy, koordynowanie i kontrolowanie transportu towarów na terenie Polski, organizowanie zaplecza biurowo - magazynowego dla składowania towaru a także nawiązywanie kontaktów handlowych z odbiorcami folii.

Wśród zatrzymanych właściciel biura rachunkowego i biegły sądowy, a także policjant

Wśród zatrzymanych jest między innymi właściciel biura rachunkowego, który był odpowiedzialny za finansowo – podatkowe rozliczenia podmiotów gospodarczych wykorzystywanych przez grupę; mężczyzna odpowiedzialny za obsługę informatyczną grupy; pracownik biura rachunkowego, sprawujący nadzór nad płatnościami, kontaktami z firmami logistycznymi i urzędami skarbowymi, a także osoby, które zajmowały się transportem i magazynowaniem towarów, pracownicy biurowi i handlowcy.

Jednym z zatrzymanych jest biegły z listy dwóch Sądów Okręgowych w Warszawie, tj. Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy - Pragi w Warszawie w zakresie finansów, badania planów przekształceń podmiotów gospodarczych, a także rachunkowości – w tym spółek prawa handlowego, będący zarazem biegłym rewidentem.

Wśród podejrzanych jest także funkcjonariusz Policji, któremu zarzucono przekroczenie uprawnień służbowych, polegające na bezpodstawnym przeszukaniu zasobów bazy danych PESEL, w zakresie danych określonych osób, które przekazał osobie nieuprawnionej do ich uzyskania.

Skarb Państwa mógł stracić ponad 18 milionów złotych

Podejrzanym przedstawiono zarzuty podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7k i VAT-7, a także w korektach tych deklaracji złożonych przez ustalone podmioty gospodarcze w Urzędach Skarbowych, w których ujęto kwoty podatku naliczonego, wynikającego z kilkuset nierzetelnych faktur VAT, wystawionych między innymi przez podmioty pełniące rolę tzw. „znikającego podatnika”. W wyniku tych działań narażono na uszczuplenie podatek VAT w wielkiej wartości, tj. w łącznej kwocie ponad 18 mln zł.

Mechanizm działania międzynarodowej grupy

Grupa działała w okresie od kwietnia 2014 roku do końca lutego 2016 roku w Warszawie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Wrześni, a także w innych miejscach na terenie Polski jak też Łotwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Kontrolowała sieć powiązanych ze sobą podmiotów zajmujących się importem i obrotem na terytorium Polski folii stretch, które wykorzystano w procederze tzw. „karuzeli podatkowej”.

Folia była kupowana od podmiotów z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie wprowadzana do obrotu w Polsce, co następowało przy wykorzystaniu mechanizmu fikcyjnych transakcji, do których miało dochodzić pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę tzw. „znikających podatników”.

Folię transportowano do Europy drogą morską, gdzie była przedmiotem odprawy celnej w Niemczech i w Holandii z zastosowaniem procedury, która pozwala na przywóz towaru spoza Unii Europejskiej oraz jego dostarczenie do innego państwa członkowskiego Unii w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, zwalniającej z zapłaty podatku VAT w momencie odprawy celnej. Podmioty nabywające towar w postaci folii stretch zobowiązane były do rozliczenia zakupów w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, jednak pomimo tego obowiązku, pierwsi nabywcy folii, którzy pełnili funkcję tzw. „znikających podatników”, spółek „słupów”, nie ujawniali transakcji wewnątrzwspólnotowych, co powodowało wprowadzenie na terytorium kraju towaru bez zapłacenia podatku VAT.

Bezpośrednio po odprawie celnej, folię transportowano do magazynów w Pruszczu Gdańskim oraz Gdyni, skąd trafiała do finalnych odbiorców krajowych będących kontrahentami ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę w Warszawie, która odgrywała kluczową rolę w badanym procederze.

Śledztwo wykazało, że towar sprowadzany z krajów arabskich był w rzeczywistości nabywany przez jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą na terenie Polski, która sprzedawała go krajowym odbiorcom, natomiast łańcuch powstałych podmiotów gospodarczych kontrolowanych przez grupę przestępczą oraz wytworzona nierzetelna dokumentacja, służyła wykazaniu, że w transakcjach brały udział inne spółki. Nabycie towaru następowało bez uiszczenia należnego podatku VAT oraz z wykorzystaniem sieci spółek pełniących rolę „znikających podatników”. Inkryminowane działania służyły wprowadzeniu w błąd organów skarbowych dla ukrycia rzeczywistego pochodzenia przedmiotu transakcji w postaci folii stretch oraz wykazaniu, że zapłacenie należnego podatku VAT nastąpiło na wcześniejszym etapie obrotu.