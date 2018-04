Podatek (i fundusz) solidarnościowy dla niepełnosprawnych

Premier powiedział też, że rząd postara się doprowadzić w najbliższym czasie do wyrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Mateusz Morawiecki wspólnie z minister RPiPS Elżbietą Rafalską spotkali się w piątek po południu z protestującymi od środy opiekunami osób niepełnosprawnych. Jeden z postulatów protestujących to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Wcześniej - przed południem - z protestującymi rozmawiał prezydent Andrzej Duda.

Zarówno przed spotkaniem z protestującymi, jak i w jego trakcie, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w najbliższym czasie powoła specjalny fundusz solidarnościowy, tak by najlepiej zarabiający, mogli "w niewielkim stopniu zostać opodatkowani, po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących".

"Dziś chcemy zaproponować, aby ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, takie które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących, najsłabszych" - powiedział premier. Dodał, że rząd chce zaproponować do połowy maja mapę drogową, zaś nowa danina miałaby zacząć obowiązywać od nowego roku.

"Już dzisiaj tworzymy odpowiednie zmiany regulacyjne, ale nie można tych zmian tworzyć na kolanie, dlatego te zmiany zaproponujemy do połowy maja" - podkreślił szef rządu.

"Zapraszamy też w związku z tym opozycję do konstruktywnej i pozytywnej współpracy, bo do tej pory ich działania na niewiele się zdały i w poprzednich 8 latach opozycja nie zrobiła niemal nic dla osób niepełnosprawnych" - zauważył jeszcze przed spotkaniem Morawiecki.

Premier zapowiedział także propozycję szczegółowych zmian w konstytucji, które będą zmierzały do tego, by "zafunkcjonowały zasady państwa solidarnego i sprawiedliwego"

"Chcemy, żeby zmiany, które dzisiaj proponujemy, były bardziej umocowane niż ustawowo; zaproponujemy szczegółowe zmiany do konstytucji, zaproponujemy te zmiany już wkrótce" – zadeklarował premier.

"Wierzę, że opozycja – Nowoczesna, Kukiz’15, a może nawet niektórzy posłowie Platformy i PSL, że opozycja mówiąc o pracy ponad podziałami, wesprze nasze propozycje do konstytucji, które w jednoznaczny sposób zaproponują zafunkcjonowanie państwa solidarnego, sprawiedliwego, takiego państwa, do jakiego dąży Prawo i Sprawiedliwość" – podkreślił szef rządu.

Szef rządu zaznaczył również, że rząd postara się doprowadzić w najbliższym czasie do wyrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Dodał, że gdy opozycja podnosiła wysokość renty socjalnej, to "w ciągu czterech lat było to 68 zł". "My podnieśliśmy w ciągu jednego roku o 99 zł; rozumiemy jednak, że między tą rentą socjalną, a rentą minimalną jest cały czas różnica" - mówił.