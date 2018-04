Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Warto być „eko” – dostępne formy wsparcia działań przyjaznych dla środowiska

Warto być „eko” – dostępne formy wsparcia działań przyjaznych dla środowiska

Ulgi podatkowe dla właścicieli eko-aut, taryfy gwarantowane, premie dla producentów energii elektrycznej oraz dotacje do rolnictwa ekologicznego. To tylko niektóre ze zniżek przewidzianych w Polsce, by zachęcić do inicjatyw proekologicznych.