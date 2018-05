Podatek solidarnościowy - wsparcie dla osób niepełnosprawnych

reklama reklama

Dworczyk pytany (w czwartek, 10 maja), czy pojawią się jeszcze jakiekolwiek propozycje rządu dla protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych, powiedział że rząd premiera Mateusza Morawieckiego "wsłuchuje się we wszystkie postulaty i problemy, które przedstawiają również środowiska osób niepełnosprawnych".

Przypomniał, że premier Morawiecki oraz ministrowie jego rządu spotykali się z osobami protestującymi w Sejmie oraz przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne.

"Na początku tego protestu premier zadeklarował, że do połowy maja przedstawimy propozycje legislacyjne, które wyjdą w sposób pozytywny naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych" - mówił szef KPRM. "Jednym z elementów tych zmian ma być podatek solidarnościowy, danina solidarnościowa" - dodał.

Dworczyk zaznaczył, że o szczegółach Kancelaria Premiera będzie informować - kiedy projekt zostanie przygotowany.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Chodzi o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy. W środę Sejm uchwalił ustawę, która zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

Drugi postulat to wprowadzenie dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przedstawili w poniedziałek kolejną propozycję w tej sprawie: od września 2018 r. 250 złotych, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 złotych i od stycznia 2020 r. również 125 złotych, co dałoby w sumie 500 złotych.

W środę Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Zakłada ona wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Według autorów ustawy, przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie ok. 520 zł oszczędności.

Protestujący podkreślali w ostatnich dniach, że ustawa dot. szczególnych rozwiązań dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie spełnia ich postulatu dodatku rehabilitacyjnego w postaci 500 zł gotówki. Propozycję rządu nazywali "manipulacją" i podkreślali, że oczekują "żywej gotówki", nie zaś świadczeń rzeczowych.

Z protestującymi spotkali się w Sejmie m.in. prezydent Andrzej Duda, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z protestującymi pod koniec kwietnia zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, na który złożyłaby się danina pochodząca od osób najlepiej zarabiających. (PAP)

