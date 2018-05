Rola rachunkowości zarządczej w rozwoju firm i społeczeństw - wytyczne CIMA

Łącznie Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła 17 celów i 169 zdań z nimi związanych, które docelowo mają wesprzeć w rozwiązaniu światowych problemów dotyczących ubóstwa, głodu, zdrowia, dostępu do edukacji, zmian klimatycznych, równości płci, dostępu do wody pitnej, warunków sanitarnych, energii, środowiska i sprawiedliwości społecznej.

Przewodnik “The role of the accountant in implementing the Sustainable Development Goals,” zapewnia wskazówki, które pomogą organizacjom osiągnąć niektóre z ich celów społecznych i społeczno-gospodarczych. Mówiąc ściślej, opracowanie sugeruje, że umiejętności, rola organizacyjna i etyczne zaangażowanie specjalistów ds. rachunkowości zarządczej stawiają ich na czele planowania i wdrażania celów postawionych przez ONZ. Dlaczego? Eksperci z tej dziedziny są odpowiedzialni za opracowywanie nowych programów biznesowych, zarządzanie ryzykiem i proponowanie alternatywnych kierunków działań swoich organizacji.

- Specjaliści z tytułem CGMA są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznego postępowania i dlatego świetnie sprawdzają się w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Ponieważ zyskują one na znaczeniu, zestaw umiejętności CGMA, który obejmuje między innymi ekspertyzę w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy biznesowej i wspomagania decyzji, stanie się coraz bardziej pożądany i cenny – tłumaczy Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Association of International Certified Professional Accountants.

Według przewodnika, specjaliści ds. rachunkowości zarządczej mogą pomóc firmom osiągnąć takie cele poprzez:

• zachęcanie przedsiębiorstw do poprawy ich możliwości w zakresie tworzenia innowacji

• skupienie się na najlepszych praktykach w zakresie zarządzania

• nawiązywanie strategicznych partnerstw

• pomoc przedsiębiorstwom w oparciu swoich raportów korporacyjnych na sześciu zasadach tworzenia zintegrowanych raportów, które obejmują m.in. czynnik finansowy, produkcyjny i społeczny.

Ponadto przewodnik zawiera przykłady tego, w jaki sposób organizacje z różnych sektorów i regionów spełniają już wymagania ONZ. Opracowanie wskazuje również narzędzia i metody, które firmy mogą wykorzystać, w celu zarządzania ryzykiem utraty reputacji, reagowania na globalizację, cyfryzację i zmiany natury politycznej.

Jednym z narzędzi uwzględnionych w przewodniku jest CGMA Business Model Framework. Oprócz zwiększania potencjału organizacji w zakresie tworzenia długoterminowych wartości, narzędzie to może pomóc w radzeniu sobie z zagrożeniami i szansami związanymi z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Analiza informacji i dostarczenie jej zainteresowanym stronom jako dowód postępu w realizacji celów to cenne wsparcie dla organizacji w uzyskaniu zaufania do ich określonych wartości i intencji.

Założony w 1919 r. Chartered Institute of Management Accountants (Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza ponad 232 000 członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu. Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.

CIMA i AICPA wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant (CGMA). Tytuł CGMA – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds. rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie.

AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA oraz innych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na całym świecie.