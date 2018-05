Nie będzie obniżenia podatku VAT

Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski pytany (22 maja w radiu RMF FM), kiedy rząd spełni jedną z obietnic kampanii wyborczej PiS o obniżeniu podatku VAT z 23 do 22 proc., odpowiedział, że "pewnie przyjdzie na to czas". Wskazywał, że dojdzie do tego, "jeżeli gospodarka będzie się na tyle rozwijała, że będzie to można zrobić".

Dopytywany, czy obecnie nie ma planów obniżki podatku VAT przyznał, że "w tej chwili nie ma planu" i dodał, że nie poda "konkretnej daty" w tej sprawie. Suski podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie zapowiadało, że w ciągu pierwszych dwóch lat rządów zdąży zrealizować wszystkie obietnice wyborcze. "To nie był program na dwa lata - to był program na kilka lat" - zaznaczył. Pytany, czy "do wyborów" rząd nie zmieni podatku VAT, odpowiedział: "tak sądzę".

Suski w wywiadzie odniósł się również do planów rządu dotyczących wprowadzenia "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie, której część zasili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pytany przez dziennikarza, czy "nie zadrży" mu "ręka przed podniesieniem jej za podniesieniem podatków" odpowiedział: "nie zadrży mi".

Szef gabinetu politycznego premiera tłumaczył, że "w bardzo wielu krajach na świecie podatki od ludzi, którzy mają dochody milion i więcej są znacznie wyższe niż w Polsce". Dopytywany, czy zagłosuje za wprowadzeniem "daniny solidarnościowej", zapowiedział: "Oczywiście, że zagłosuję".

Pytany natomiast, czy rząd spełni obietnicę likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, że "jest to cały czas obiektem badań". "Nie mówiliśmy, że w dwa lata się da wszystko zrobić" - dodał.

W połowie maja minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z PAP potwierdził, że - zgodnie z zapowiedzią prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z połowy minionego roku - NFZ w tej kadencji nie zostanie zlikwidowany. Szumowski ocenił, że Fundusz "zaczyna coraz lepiej, sprawniej funkcjonować" i poinformował, że planowane jest wprowadzenie narzędzi analitycznych, usprawniających ocenę efektywności wydatkowania środków z NFZ.(PAP)

