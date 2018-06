Rozszerzenie widełek kwotowych w przyspieszonej amortyzacji

"(...) pracujemy intensywnie nad tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby przedsiębiorcy w Polsce inwestowali" - podkreśliła Emilewicz w czwartek (31 maja) w Polsat News.

Pytana o to, jakie rozwiązania miałyby skłonić do tego inwestorów, minister odparła: "Myślimy o rozszerzeniu tej przyśpieszonej amortyzacji, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku - która dotyczy inwestycji między 10 a 100 tysięcy złotych, a zatem jest przede wszystkim adresowana do naprawdę małych przedsiębiorców - o tym, żeby te widełki inwestycyjne jeszcze bardziej móc rozszerzyć, jeśli chodzi o kwoty".

Jako drugie z takich rozwiązań minister wymieniła opracowywaną w obecnie w MF tzw. innovation box. "Czyli niski CIT dla tych, którzy zdecydują się komercjalizować wyniki prac badawczo-rozwojowych" - wyjaśniła. Jak dodała, takie rozwiązanie sprawiłoby, że przedsiębiorcom opłacałoby się zainwestować w cykl badawczo-rozwojowy, ponieważ następnie, przy sprzedaży towarów i usług, mogliby liczyć na "radykalnie obniżoną" stawkę CIT.

Emilewicz odniosła się także do styczniowych danych GUS dot. zeszłorocznych wydatków na badania i rozwój w małych i średnich firmach. Podkreśliła, że na 12 wskaźników zbadanych przez GUS wszystkie poszły w górę. "W tym właśnie bezpośrednio wydatki na badania i rozwój, ale także przychody z komercjalizacji z tych wyników" - wskazała. Jej zdaniem jest to sygnał, że przedsiębiorcy zaczynają widzieć sens takich "trudnych inwestycji".

Według Emilewicz powolny wzrost inwestycji widać w danych o gospodarce. W środę GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2018 r. wzrósł o 5,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rdr w IV kwartale. Inwestycje w I kw. wzrosły o 8,1 proc. po wzroście o 5,4 proc. w IV kwartale ub.r.

"Jednak widzimy, że przedsiębiorcy zaczynają inwestować, te pierwsze dobre jaskółki mieliśmy na początku tego roku, w styczniu, we wskaźnikach, które pokazywały, że przedsiębiorcy zaczynają inwestować coraz bardziej" - mówiła. Jak dodała, wzrasta również liczba inwestycji realizowanych ze środków europejskich. "Więc ta kula śniegowa nabiera masy i dobrze; nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale jednak widzimy wyraźnie, że zaczynamy inwestować" - podkreślała. Minister przyznała, że ciągle ważną składową obecnego wzrostu gospodarczego Polski jest konsumpcja.

Nowelę ustawy dotyczącej przyspieszonej amortyzacji uchwalono w lipcu zeszłego roku. Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość jednorazowego w ciągu roku rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości tych nakładów w wysokości 10 tys. zł. Oznacza to, jak tłumaczyli przedstawiciele resortu rozwoju w toku konsultacji, że przedsiębiorcy będą mogli "wrzucić w koszty" zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 do 100 tys. zł.

O tym, że MPiT pracuje obecnie wraz z Ministerstwem Finansów nad „radykalną obniżką” podatku CIT dla osób, które uzyskują przychody z wyników prac badawczo-rozwojowych, Emilewicz informowała już w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. „Ten podatek będzie radykalnie, o co najmniej 10 punktów proc. niższy niż standardowy podatek typu CIT” – mówiła Emilewicz.(PAP)

