Doradcy podatkowi oceniają planowaną reformę podatków dochodowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła stanowisko w sprawie wyrażenia opinii w zakresie reformy podatków dochodowych. Oceniając pozytywnie plany Ministerstwa Finansów w tym zakresie, Krajowa Rada Doradców Podatkowych pragnie jednak zaznaczyć, że „reforma podatków dochodowych winna zostać przeprowadzona w sposób kompleksowy w oparciu o dogłębnie przeprowadzone konsultacje społeczne, z uwzględnieniem opinii specjalistów w zakresie proponowanych zmian. Liczne nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych sprawiły, że stały się one zawiłe oraz skomplikowane, co znajduje swoje odzwierciedlenie m. in. w dużej ilości wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących podatków dochodowych. Warto zaznaczyć, że część problemów wyjaśnianych w interpretacjach indywidualnych można rozstrzygnąć na poziomie ustawy, zapewniając tym samym podatnikom pewien stopień bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym” – napisano w stanowisku KRDP.

reklama reklama

„Plany Ministerstwa Finansów w zakresie stworzenia trzech ustaw dotyczących podatków dochodowych zamiast dotychczasowych dwóch (ustawy o PIT i CIT) będą przedmiotem zainteresowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która jako samorząd zawodowy zrzeszający specjalistów z dziedziny prawa podatkowego, wielokrotnie dzieliła się swoimi propozycjami oraz uwagami w procesach opiniowania aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych obejmujących zagadnienia związane z prawem podatkowym” – stwierdzono w stanowisku KRDP.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na celu poprawę jakości prawa podatkowego, zapewnia o gotowości zaangażowania się Krajowej Izby Doradców Podatkowych w prace związane z reformą podatków dochodowych. (Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wyrażenia opinii w zakresie reformy podatków dochodowych).

Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje wiele inicjatyw mających na celu ochronę praw podatników i poprawę jakości prawa podatkowego.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Polecamy: CIT 2018. Komentarz, PIT 2018. Komentarz