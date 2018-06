Zmiany w ustawie strefowej - spotkanie we Wrocławiu

2 czerwca 2018 r. prezydent podpisał długo oczekiwaną ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, iż już w czerwcu przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji nowe rozwiązanie w zakresie uzyskiwania zwolnień podatkowych na planowane inwestycje. Nowe przepisy mają stanowić alternatywne rozwiązanie dla funkcjonujących do tej pory specjalnych stref ekonomicznych. Skorzystać z niego będą mogli wszyscy przedsiębiorcy – również ci, którzy posiadają już zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.



Agenda spotkania zmiany w ustawie strefowej:

Miejsce: Biuro Rödl & Partner, ul. św. Mikołaja 19, Wrocław

26.06.2018 r., godz. 10:00

09:45 – 10:00 Rejestracja, powitalna kawa

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników – Karolina Sieraczek i Łukasz Maciejewski

– Karolina Sieraczek i Łukasz Maciejewski 10:10 – 10:50 Nowe przepisy strefowe i rola Zarządcy Strefy – Łukasz Maciejewski (LSSE)

> Warunki uzyskania decyzji o wsparciu:

>>> Wymogi w zakresie minimalnych nakładów inwestycyjnych

>>> Kryteria jakościowe

>>> Kryteria ilościowe

> Rola Zarządcy Strefy

> Czynniki zewnętrzne kształtujące poziom wymogów dla przedsiębiorców w zakresie wielkości nakładów inwestycyjnych

> Dostępny poziom wsparcia przedsiębiorców

11:45 – 12:15 Najem powierzchni komercyjnych a wsparcie strefowe – case studies , Marcin Łukoszko (Cresa Polska Sp. z o.o.)

, Marcin Łukoszko (Cresa Polska Sp. z o.o.) 12:15 – 13:00 Dyskusja panelowa "Nowe przepisy strefowe – za i przeciw" (moderatorzy: Karolina Sieraczek i Anna Piskor)

Od 13:00 Lunch i networking

Moderatorzy i Prelegenci:

ZGŁOSZENIA

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 czerwca. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Koszt uczestnictwa: 200 zł + 23% VAT za osobę lub 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner oraz organizacji partnerskich.

Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o zarejestrowaniu uczestnika. W przypadku osób niebędących klientami Rödl & Partner organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i do odmowy rejestracji bez podania przyczyny (w szczególności w przypadku firm prowadzących działalność konkurencyjną do organizatora).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.