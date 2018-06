Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku (2220 zł) - propozycja Rady Ministrów

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

"Decyzja Rady Ministrów jest taka, że kwota, która jest przekazana do partnerów społecznych, to 2220 zł, stawka godzinowa to 14,50 zł" - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zapowiedział, że propozycja ws. minimalnej płacy zostanie przekazana do Rady Dialogu Społecznego jeszcze w czwartek.

Pierwotnie resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponował, aby płaca minimalna w 2019 r. wzrosła do 2250 zł, a stawka godzinowa do 14,7 zł. Wątpliwości w tej sprawie zgłaszało jednak Ministerstwo Finansów. "Zwykle oczekiwania ministra od polityki społecznej są wyższe, niż czasami możliwości budżetu państwa. Wiodącą rolę ma tu minister finansów, który odpowiada za całość budżetu państwa" - mówiła we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna; jeśli nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski

