Podatek cukrowy w celu redukcji konsumpcji niektórych produktów

Miłkowski, który jest wiceministrem od poniedziałku (18 czerwca), uczestniczył w Warszawie w szóstej edycji kongresu Szczyt Zdrowie, zorganizowanego pod hasłem "Ekonomia, gospodarka, zdrowie - rola kapitału ludzkiego jako podstawy rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa".

Miłkowski był pytany przez prowadzącego jeden z paneli Jarosława Pinkasa o możliwość wprowadzenia m.in. tzw. podatku cukrowego. Pinkas, będąc w przeszłości wiceministrem zdrowia, wskazywał na konieczność redukcji konsumpcji m.in. cukru.

"Rząd ma pewne możliwości, by wpływać na styl życia. Są kraje, które wprowadziły podatek tłuszczowy, podatek cukrowy. Czy jest realna szansa, by rozpocząć dialog ze społeczeństwem, że jest to korzystne?" – pytał Pinkas.

Wiceminister stwierdził, że "należy iść w tym kierunku". "Była krytyka tych pomysłów, ale (…) większość państw w tym kierunku idzie. Byłem ostatnio w Holandii, w programach nauczania w przedszkolu jest (…), ile w każdym napoju jest łyżeczek cukru. Każde dziecko wie, co to znaczy zdrowe odżywianie" – ocenił Miłkowski.

Jego zdaniem warto prowadzić rozmowy z innymi resortami, np. na temat programów nauczania, i wprowadzać zmiany.

"Jeśli chodzi o politykę fiskalną, to oczywiście się zgadzam, (…) to tak jak akcyza na papierosy. Otyłość wśród Polaków jest wysoka. Dlaczego tego nie zakazywać poprzez podwyższanie cen, by była mniejsza dostępność?" – powiedział.

Ograniczenie spożycia cukru zaleca m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Walka z jego nadmierną konsumpcją, jak podkreśla WHO, ma uzasadnienie w zapobieganiu cywilizacyjnym chorobom przewlekłym, jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe (m.in. arterioskleroza) i nowotwory. Zgodnie z rekomendacjami tej organizacji z 2015 r. cukry proste powinny stanowić do 10 proc. energii dostarczanej organizmowi, ale najkorzystniej byłoby ograniczyć je do 5 proc. Eksperci oceniają, że Polacy, w tym również dzieci, spożywają co najmniej dwa razy więcej cukru, niż rekomenduje WHO.

Cukry proste to fruktoza i glukoza. W naturalny sposób obecne są w owocach, ale występują także w cukrze inwertowanym (mieszanina fruktozy i glukozy), wykorzystywanym przez branżę cukierniczo-piekarniczą, w syropie glukozowo-fruktozowym obecnym m.in. w serkach, jogurtach, słodyczach, napojach, sokach, ketchupach, dżemach, batonach, czekoladzie, płatkach śniadaniowych, sosach, musztardach i przetworach owocowo-warzywnych.

Eksperci podnoszą, że w Polsce mimo mniejszych zakupów cukru w czystej postaci jego całkowita konsumpcja rośnie, szczególnie w formie wyrobów przetworzonych.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

