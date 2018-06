Nie będzie obniżki stawek VAT w 2019 r.

Przypomnijmy, że od 2011 r. podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23 proc. Wcześniej wynosiła 22 proc.

Gruza, zapytany o to, kiedy można oczekiwać obniżki podatku VAT, odpowiedział (26 czerwca w radiu TOK FM): "Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Obecna sytuacja makroekonomiczna i budżetu nie pozwala na obniżenie w przyszłym roku".

"Musimy uwzględnić sytuację budżetową, mamy nadwyżki, które są przejściowe, na koniec roku mamy deficyt (...). W tym momencie nie ma przestrzeni budżetowej (na obniżkę stawki VAT)" - powiedział.

"System podatkowy nie generuje teraz takich dochodów, które dawałyby możliwość podjęcia takich decyzji" - dodał.

Natomiast, jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, obowiązujące podwyższone stawki VAT staną się normą, za to mają być automatycznie obniżane w czasie gospodarczej prosperity - taki wariant zmian w przepisach jest rozważany w Ministerstwie Finansów.

Jak pisze "DGP", "resort Teresy Czerwińskiej musi podjąć decyzję w sprawie podatku od towarów i usług, bo z końcem roku przestaje obowiązywać +tymczasowa+ podwyżka stawek wprowadzona przez rząd PO-PSL".

"Ministerstwo Finansów ma do wyboru dwie drogi" - donosi gazeta. "Pierwsza: nie robić nic i pozostawić ustawę o VAT w obowiązującej wersji. To oznacza powrót do 22- i 7-procentowej stawki podatku od początku 2019 r." - wyjaśnia gazeta.

"Druga: kolejny raz przedłużyć obowiązywanie kryzysowych przepisów z 2011 r. i utrzymać stawki na poziomie 23, 8 i 5 proc." - dodaje "DGP".

Z informacji gazety wynika, że "Ministerstwo Finansów pracuje nad trzecim wyjściem". "Według naszych informacji poważnie pod uwagę brana jest opcja wpisania obowiązujących stawek na stałe do ustawy. To pozwoliłoby na skończenie z fikcją tymczasowości podwyżek z 2011 r." - pisze dziennik. (PAP)