Uszczelnianie systemu podatkowego w 2017 r.

Jednym z priorytetów rządu i resortu finansów są działania wspierające uczciwą konkurencję i poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców oraz bezpieczne finansowanie potrzeb społecznych.

W tym celu w 2016 roku wprowadzono szereg przepisów ograniczających szarą strefę, m.in. pakiet paliwowy, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, czy też uruchomiono Jednolity Plik Kontrolny.

reklama reklama

W 2017 roku kontynuowane będą działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, tj. dalsze zmiany w ustawie o VAT oraz nowelizacja ustawy hazardowej (ma ona na celu zmniejszenie tzw. „szarej strefy” w grach hazardowych, co doprowadzi do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw m.in. poprzez wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnienie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie), a także wprowadzenie tzw. pakietu przewozowego. Wzrost ściągalności w wyniku zastosowania nowych przepisów ma się przyczynić do sfinansowania największego od szeregu lat wsparcia dla polskich rodzin, w szczególności programu 500+.

Najnowsze zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zmian związanych z uchyleniem dotychczasowego zwolnienia z VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (1 lipca 2017 r.) oraz przepisów dotyczących proporcji w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego (1 stycznia 2018 r.), mają pomóc w lepszej ściągalności tego podatku. Zmodyfikowano m.in. zasady weryfikacji zwrotu podatku od towarów i usług, ograniczono prawo do zwrotu różnicy podatku w przyśpieszonym, 25-dniowym terminie, wprowadzono odpowiedzialność solidarną do kwoty 500 tys. zł pełnomocnika, który rejestruje podatnika, za jego zaległości podatkowe, zlikwidowano możliwość rozliczania się przez niektórych podatników VAT za okresy kwartalne.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Wprowadzono też nadzwyczajne obostrzenie kary i możliwość pozbawienia wolności za wystawianie lub posługiwanie się tzw. pustymi fakturami.

Nowelizacja przedłuża ponadto stosowanie podwyższonych stawek VAT (m.in. podstawowej stawki 23%, zamiast 22%) na lata 2017 i 2018, poszerza zwolnienie podmiotowe od podatku dla drobnych przedsiębiorców - poprzez podwyższenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do zwolnienia, ze 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Postanowiono też, w zakresie zmian w podatkach w sektorze publicznym, że proporcja VAT ustalana dla jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego będzie ustalana osobno dla każdej z tych jednostek.

Natomiast zmiany w Ordynacji podatkowej, które powiązane są ze zmianami w ustawie o VAT, wprowadzają m.in. możliwość żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów nie tylko od bezpośrednich kontrahentów podatnika, ale też od innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami.

Autor: A. Jeleńska

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.