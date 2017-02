Najważniejsze zmiany w PIT, CIT i VAT w 2017 r.

Zmienna kwota wolna od PIT

W wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od 2017 r. osoby zarabiające 6.600 zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego.

Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 zł a mniej niż 11 tys. zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3 091 zł.

Podatnicy, którzy osiągają dochód pomiędzy 11 tys. zł a 85.528 zł rocznie, będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3 091 zł w skali roku.

Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, tak że podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej.

Niższa stawka CIT

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 poz. 1550) obniżyła z początkiem 2017 r. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.

Ułatwienia dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz.1933) zwiększa od 1 stycznia 2017 r. zachęty w podatkach dochodowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Zmiany w tym obszarze dotyczą głównie mechanizmu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Wprowadzone rozwiązania polegają na:

1. rozszerzeniu, o koszty związane z uzyskaniem patentu, listy kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane) odliczanych od podstawy opodatkowania. Dotyczy to mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP),

2. podwyższeniu kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych:

- dla kosztów osobowych - z 30% do 50% dla wszystkich podatników,

- dla pozostałych kosztów kwalifikowanych - z 20% do 50% w przypadku podatników będących MŚP oraz z 10% do 30% dla pozostałych podatników.

3. wydłużeniu z 3 do 6 lat okresu, w jakim podatnik może odliczyć niewykorzystaną – z powodu niskiego dochodu lub poniesienia straty – część przysługującego mu odliczenia kosztów kwalifikowanych.

4. wprowadzeniu zwrotu gotówkowego dla nowopowstających podatników, jeśli kwota podlegających odliczeniu kosztów kwalifikowanych przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Ponadto, na stałe wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych zasadę nieustalania przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez podmiot komercjalizujący do spółki aportu w postaci komercjalizowanej wartości intelektualnej (np. patentu, prawa ochronnego na znak użytkowy, autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego).

Ulga B+R jest uregulowana w:

- art. 26e-26g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

- art. 18d i 18e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.