Nowelizacja ustawy hazardowej od 1 kwietnia 2017 r.

Nowe regulacje będą dotyczyć zasad blokowania stron internetowych oraz płatności online wykonywanych na rzecz podmiotów, które nielegalnie oferują tego rodzaju gry. Rząd szacuje, że uregulowanie szarej strefy w tym zakresie przyniesie w ciągu 10 lat 15 miliardów wpływów do budżetu.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, której zapisy w większości wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie oficjalnego rejestru domen internetowych podmiotów, które nielegalnie oferują gry. Podjęto też kolejną próbę unormowania kwestii reklamowania hazardu. Zmianą jest także to, że odtąd państwowy monopolista jako jedyny będzie mógł organizować gry hazardowe w Internecie.

A co ze stacjonarnymi automatami do gier? Z takich gier będzie można korzystać jedynie w specjalnie wydzielonych strefach i pod stałą kontrolą. Automaty mają być dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich - to będzie nie lada wyzwanie. Latem nad polskim morzem jest zawsze dużo automatów, stawia się namioty i wydzierżawia lokale by pomieścić graczy. Gdy trzeba będzie wykluczyć niepełnoletnią klientelę, znacznie zmniejszy się zainteresowanie tego typu grami.

Pojawią się też duże kary za naruszenie ustawy. Przez dotkliwe konsekwencje i kary finansowe zmniejszy się udział w rynku osób nielegalnie oferujących gry. Oprócz tego, zostaną zliberalizowane przepisy dotyczące gry w pokera. Od 1 kwietnia 2017 r. będzie możliwe organizowanie gry w pokera poza kasynami. Ustawa o grach hazardowych ma także ułatwić legalne uczestniczenie w grze w pokera przez Internet.

