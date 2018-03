3 najważniejsze zmiany w przepisach na rok 2018

1. JPK, czyli nowe obowiązki sprawozdawcze

Od dnia 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, jako ostatnia grupa przedsiębiorców, zostali objęci obowiązkiem przesyłania struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK, to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy, zebrane i udostępnione w formie struktury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie jest 7 struktur JPK: JPK_VAT (rejestr sprzedaży oraz zakupów VAT), JPK_MAG (magazyn), JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów), JPK_FA (faktury), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_EWP (ewidencja przychodu) oraz JPK_WB (rachunek bankowy).

JPK_VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go bez wezwania organu podatkowego, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin ten obowiązuje również w przypadku, jeżeli przedsiębiorcy rozliczają się z podatku VAT kwartalnie. Po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy mieli obowiązek wysłać JPK_VAT za styczeń 2018 r., w terminie do 26 lutego tego roku.

Co ważne, JPK_VAT można przesłać wyłącznie w formie elektronicznej, a wysyłkę takiej struktury można podpisać na trzy sposoby: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez profil zaufany lub danymi autoryzacyjnymi.

Obowiązek przesyłania kolejnych struktur JPK wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2018 r., a struktury te podatnicy będą mieli obowiązek przesyłać na żądanie organu podatkowego. Struktury przesyłane na żądanie organu podatkowego mogą być przesłane w formie elektronicznej lub zapisane na nośniku danych i dostarczone do urzędu osobiście lub przesłane pocztą.

2. E-składka, czyli jeden rachunek ZUS

Od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca/płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki ZUS na swój indywidualny rachunek składkowy. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS, na które wpłacane były składki przestały funkcjonować z dniem 31 grudnia 2017 r.

O Numerze Rachunku Składkowego (NRS) ZUS informował płatników w pismach przesyłanych w czwartym kwartale 2017 r. NRS można również sprawdzić w udostępnionej przez ZUS wyszukiwarce internetowej (https://www.eskladka.pl), telefonicznie oraz w czasie osobistej wizyty w urzędzie (np. umawiając się z doradcą płatnika).

Co ważne, końcowe cyfry NRS zawierają numer NIP płatnika (przedsiębiorcy) lub ID wewnętrzne, w przypadku jeżeli płatnik nie posługuje się numerem NIP.

Zmiana sposobu opłacania składek ZUS niesie z sobą pewne usprawnienia dla przedsiębiorcy, ponieważ przy dokonywaniu przelewu nie musi rozbijać kwoty składek na trzy lub cztery odrębne przelewy. Należy, jednak pamiętać, że rozbicie składek ZUS na poszczególne fundusze jest nadal niezbędne przy ustalaniu dochodu i zaliczki na podatek dochodowy.

