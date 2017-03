Jak zrezygnować z ZFŚS w małej firmie

Wobec wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2017 r. zmian w zakresie likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), dotyczących prawidłowego stosowania niektórych regulacji ustawowych, wyjaśnień, na zapytanie redakcji MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 9 lutego 2017 r.

Wątpliwości dotyczące likwidacji zfśs wynikają z tego, że art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs, określa, iż pracodawcy niezobowiązani do tworzenia regulaminu wynagrodzenia przekazują informację w sprawie jego nietworzenia pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy do końca stycznia danego roku. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. zobowiązani do tworzenia regulaminu wynagradzania są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Zatem z literalnego brzmienia przepisów wynika, że jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, to informację o nietworzeniu zfśs podaje w sposób przyjęty w zakładzie pracy, a nie poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu wynagradzania, nawet jeżeli go posiada. Dlatego redakcja MPPiU wystąpiła do resortu pracy z zapytaniem w jakiej formie informację o zaprzestaniu prowadzenia zfśs powinien przekazać pracownikom pracodawca, który utrzymał regulamin wynagradzania (mimo zatrudniania mniej niż 50 pracowników) – poprzez zmianę regulaminu wynagradzania czy przekazanie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs? Czy określony sposób postępowania dotyczy też pracodawcy, u którego działają związki zawodowe i obowiązuje regulamin wynagradzania utrzymany na wniosek tych organizacji?

reklama reklama

Zdaniem resortu pracy, jeżeli pracodawca, pomimo braku obowiązku posiadania regulaminu wynagradzania, utrzymał ten regulamin, to postanowienia w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego powinien zamieścić w regulaminie wynagradzania.

Czytaj więcej na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych w artykule: "Jak pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może zrezygnować z zfśs w 2017 r. – stanowisko resortu pracy" >>