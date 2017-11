Delegacja czy oddelegowanie?

Diety i inne należności za czas podróży służbowej do wysokości określonej w rozporządzeniu są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania Wysokość należnych diet: Podróż krajowa – dieta – 30 zł za dobę 1) Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: - mniej niż 8 godz. – dieta nie przysługuje - od 8 godz. do 12 godz. – 1/2 diety - ponad 12 godz. – dieta w pełnej wysokości 2) Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: - do 8 godz. – 1/2 diety - ponad 8 godz. – dieta w pełnej wysokości Jeśli pracodawca zapewni wyżywienie dietę odpowiednio pomniejszamy o: - śniadanie - 25% diety - obiad -50% diety - kolacja – 25% diety Podróż zagraniczna – wysokość diety wg. Rozporządzenia. 1) Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości 2) Za niepełną dobę przysługuje - do 8 godz. -1/3 diety - ponad 8 godz. do 12 godz. – 1/2 diety - ponad 12 godz. – dieta w pełnej wysokości Jeśli pracodawca zapewni wyżywienie dietę odpowiednio pomniejszamy o: - śniadanie - 15% diety - obiad - 30% diety - kolacja - 30% diety

Zwolniona z opodatkowania jest część przychodów osób oddelegowanych za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostaje w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety Do dni pobytu zalicza się: - dni pracy - dni rozkładowo wolne od pracy (np. sobota, niedziela) - dni urlopu wypoczynkowego - dni za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe Do dni pobytu nie wliczmy: - dni, za które pracownik otrzymuje zasiłek - okres korzystania z urlopu bezpłatnego Możemy tu również zastosować zwolnienie podatkowe na zakwaterowanie pracownika do 500 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodu a miejsce zamieszkania położone jest poza miejscem pracy (nie ma tu jednak zastosowania zwolnienie z oskładkowania) Zwolnienie z ZUS Podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia W przypadku, gdy przychód nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia nie stosujemy zwolnienia, a podstawę składek stanowi przychód rzeczywiście osiągnięty (Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zgodnie z ustawą SUS w 2017 r. wynosi 4263 zł) Do dni pobytu zalicza się : - dni pracy - dni rozkładowo wolne od pracy Do dni pobytu nie wliczmy : - dni urlopu wypoczynkowego - dni za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek - okresu korzystania z urlopu bezpłatnego