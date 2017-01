Sankcje za błędne ustalenie składki wypadkowej od 1 kwietnia 2017 r.

Obecnie obowiązujące przepisy (do 31 marca 2017 r.) przewidują dotkliwą sankcję za wprowadzenie ZUS w błąd w zakresie danych niezbędnych do ustalenia prawidłowej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli płatnik przekaże do ZUS nieprawdziwe dane (albo nie przekaże tych danych w ogóle, pomimo że jest do tego zobowiązany) i doprowadzi to do zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS – po ustaleniu prawidłowych danych – określa stopę procentową składki wypadkowej w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, i to na cały rok składkowy (art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej). Przepis ten stosuje się odpowiednio do płatników składek samodzielnie ustalających stopę procentową składki, niezobowiązanych do składania ZUS IWA za dany rok, którzy nieprawidłowo ustalili liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności. Nie ma przy tym znaczenia, jaki był stopień zawinienia płatnika. Niezależnie od tego, czy było to celowe wprowadzenie ZUS w błąd, pomyłka wynikająca z niezrozumienia przepisów, czy nawet zwykły błąd pisarski popełniony przy wypełnianiu informacji ZUS IWA – sankcja jest taka sama i wymierzana przez ZUS automatycznie. Ponadto sankcją są obciążani nawet ci płatnicy, którzy niezwłocznie – na wezwanie ZUS albo z własnej inicjatywy – korygują nieprawidłowe dane.

Zmiana wprowadzona do ustawy wypadkowej będzie obowiązywała począwszy od roku składkowego 2017/2018, czyli od 1 kwietnia 2017 r. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ZUS ustali płatnikowi stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w podwyższonej wysokości, jeżeli:

● płatnik składek nie przekaże danych niezbędnych do ustalenia wysokości składki wypadkowej albo korekty nieprawidłowych danych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania ZUS do złożenia dokumentów lub ich korekty,

● stopa procentowa składki wypadkowej ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika (lub wykazywana przez niego w dokumentach rozliczeniowych) okaże się zaniżona w stosunku do tej ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

