Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Wystawianie zaświadczeń od ręki, bez konieczności wypisywania wniosków, to nowe ułowienie dla klientów ZUS. Część z nich, takich jak potwierdzenie niezalegania w opłacaniu składek, jest wydawanych w czasie pojedynczej wizyty w ZUS. Aby je otrzymać nie trzeba nawet składać pisemnego wniosku - wystarczy ustnie poprosić pracownika w okienku o wystawienie zaświadczenia. To ułatwienie to kolejny krok Zakładu w kierunku uproszczenia dokumentów i ułatwienia obsługi w ZUS.

- W ubiegłym roku w ankietach pytaliśmy naszych klientów, jakich ułatwień od nas oczekują – likwidacja zbędnej papierologii była najczęściej wyrażanym życzeniem wiec gdzie to możliwe - zlikwidowaliśmy konieczność wypełniania wniosków – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak w praktyce wygląda zniesienie wymogu złożenia pisemnego wniosku? W odpowiedzi na ustną prośbę o wydanie zaświadczenia pracownik sam dopyta nas o szczegóły i wprowadzi je do systemu informatycznego. Wydrukuje także odpis wniosku, który wystarczy podpisać i jeżeli nie będzie przeciwskazań do wystawienia zaświadczenia, to klient otrzyma je od ręki. Czasami zdarza się, że w sprawie trzeba przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające (gdy np. są zaległości na koncie). Wtedy także nie wymaga się pisemnego wniosku, ale zaświadczenie odbierzemy później lub otrzymamy je pocztą. Ten prosty tryb postępowania obowiązuje w przypadku wydawania aż 27 zaświadczeń. Dotyczą one m.in. niezalegania w opłacaniu składek, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wysokości pobieranego świadczenia.

Ułatwienie w uzyskiwaniu zaświadczeń to nie jedyny ukłon ZUS w kierunku swoich klientów. W ubiegłym roku wprowadzony został wydłużony czas pracy w poniedziałki.

– W pierwszym dniu tygodnia pracujemy aż do 18.00 wtedy większość spraw można załatwić bez czekania gdyż sale obsługi klienta są zazwyczaj puste – zapewnia Iwona Kowalska.

W Zakładzie cały czas trwają prace nad upraszczaniem kolejnych wniosków i formularzy, które umożliwią klientom ZUS szybkie, łatwe i prawidłowe sporządzenie odpowiednich dokumentów. Zniesienie wymogu składania przez klienta wniosku o wydanie części zaświadczeń to ogromna zmiana w stronę ułatwienia kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyobraźmy sobie, że początkujący przedsiębiorca ma problem z wypełnieniem wniosku. Może on skorzystać z poradników, może także poradzić się pracownika ZUS, który oczywiście nie odmówi mu pomocy. Czy jednak nie prościej byłoby przyjść do placówki ZUS i powiedzieć „proszę o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek”? Od niedawna tak właśnie przebiega obsługa części spraw w ZUS. To ułatwienie dla pracowników i przede wszystkim klientów, od których wyszła inicjatywa takiego uproszczenia.

