Jak założyć internetowe konto w ZUS

Coraz więcej spraw możemy i chcemy załatwić nie ruszając się z domu. Komputer, internet wystarczą żeby zadać pytanie, złożyć wniosek czy sprawdzić stan swoich składek ZUS.

Jeśli nie chcemy wychodzić z domu możemy założyć sobie internetowe konto w ZUS. Swoje indywidualne konto można założyć samodzielnie gdyż jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl – tam otrzymuje się longin i ustala hasło.

- Gdy robimy to samodzielnie musimy jednak „zaufać” nasz profil w ZUS. W tym celu wystarczy pójść do jakiejkolwiek placówki ZUS z ważnym dokumentem tożsamości, dowodem osobistym lub paszportem – uprzedza Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi). Jeśli ktoś chce skorzystać z pomocy może od razu odwiedzić najbliższą placówkę ZUS, w której konsultant założy konto na PUE, wystarczy mieć przy sobie dowód lub paszport.

- Od razu po założeniu konta, bez wychodzenia z domu mamy możliwość podglądu np. swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT) lub jeśli zmienimy bank, do którego ma być przelewana emerytura lub adres zamieszkania - wtedy możemy przez Internet złożyć wniosek o zmianę danych – zachęca rzeczniczka ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS zapewnia wszystkim całodobowy, wygodny i bezpieczny dostęp do usług świadczonych elektronicznie. Indywidualne konto w ZUS, to duże ułatwienie dla przedsiębiorców i osób czynnych zawodowo. Na pue.zus.pl każdy pracownik może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za niego składki na ubezpieczenia społeczne, upewnić się, że członkowie najbliższej rodziny zostali (prawidłowo) zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, wyliczyć prognozowaną emeryturę i oczywiście kontaktować się przez Internet z ZUS. Natomiast przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, skontrolować stan swojego konta w ZUS oraz kontaktować się drogą elektroniczną z Zakładem, aby np. umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.

- Jeśli zależy nam na czasie, bo pilnie potrzebujemy np. zaświadczenia o wysokości świadczeń otrzymywanych z ZUS - możemy przyjść osobiście do każdej placówki Zakładu. Najlepiej zrobić to w poniedziałek po południu (do godziny 18.00) gdyż wtedy nasze sale obsługi klienta świecą pustkami i swoją sprawę można załatwić szybko i sprawnie – zachęca Iwona Kowalska.

