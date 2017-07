Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

– Większość startujących w biznesie wskazuje, że największym wyzwaniem i barierą jest brak środków finansowych na podjęcie działalności. Żeby rozkręcić biznes, potrzebny jest konkretny kapitał, by zainwestować w wyposażenie, sprzęt lub żeby pokryć bieżące koszty działalności. Trudno jest prowadzić biznes, nie mając konkretnych aktywów, które mogą być produktywnie wykorzystane, zwłaszcza kiedy ma to być rzeczywisty biznes, a nie samozatrudnienie –podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Badanie „Polski przedsiębiorca. Portret własny” wskazuje, że 77 proc. przedsiębiorców zniechęcają wysokie składki odprowadzane do ZUS i podatki. Wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu (chorobowe jest dobrowolne). Osoby te mają prawo skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Minimalna podstawa wymiaru składek dla takich osób wynosi 600 zł (30 proc. minimalnego wynagrodzenia), a łączna minimalna miesięczna suma składek (z ubezpieczeniem chorobowym) w tym roku wynosi 190,62 zł.

– Obniżenie składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą jest uzasadnione. To prawda, że w wyniku tego będą mieli nieco niższą emeryturę, bo przez dwa lata płacą obniżone składki. Ale z drugiej strony to rozwiązanie nazwałbym wsparciem na starcie. Takie osoby w pierwszej fazie muszą pozyskiwać klientów. Robią to stopniowo, a więc na początku ich dochody są małe, a jednocześnie koszty duże, bo rozkręcają działalność gospodarczą – przekonuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności, mają prawo do płacenia niższych składek przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności.

– Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje przerwania biegu okresu 24 miesięcy. Jeżeli dana osoba prowadzi działalność i zawiesi ją na 3 miesiące, to nie wydłuża to okresu tych 24 miesięcy. Termin ten biegnie bez względu na to, czy ktoś prowadzi działalność, czy nie – przypomina Agnieszka Chłąd z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.

Z ulgi w opłacaniu składek nie mogą skorzystać osoby, które działalność wykonują na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w jej zakres. Ponadto, aby korzystać z ulgi, nie można prowadzić jakiejkolwiek innej pozarolniczej działalności obecnie lub w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

– Preferencyjne składki opłacają nowi przedsiębiorcy, w tym wspólnicy spółek cywilnych. Nie mogą ich natomiast opłacać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., a także twórcy i artyści oraz osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności. Nie korzystają z tych ulg także osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły czy przedszkola oraz inne placówki oświatowe – wymienia ekspertka ZUS.

Przedsiębiorca, który ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, podaje na formularzu zgłoszeniowym ZUS ZUA kod tytułu 0570 (0572 dla pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy). Formularz składa się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Łącznie początkujący przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić dzięki preferencyjnym składkom kilkanaście tysięcy złotych. To o tyle istotne, że na starcie mają oni zwykle ograniczony budżet.

– Nie mają na tyle dużych oszczędności, by samodzielnie sfinansować zakup, a pozyskanie kredytu bankowego jest trudne dla osób, które dotychczas nie próbowały swoich sił w biznesie. Młoda firma nie ma historii kredytowej i instytucje finansowe podchodzą do niej ostrożnie. Osoby rozpoczynające działalność zresztą niechętnie decydują się na zaciągnięcie kredytu, bo nie wiedzą, czy ich pomysł biznesowy wypali, czy sprawdzi się w warunkach rynkowych, czy znajdą klientów na produkty czy usługi, dzięki czemu spłacą kredyt – tłumaczy Kozłowski z Pracodawców RP.

Nowa perspektywa unijna daje szanse na pozyskanie środków na rozkręcenie własnego biznesu, jednak większość będą stanowić niskoprocentowe kredyty, a nie bezzwrotne dotacje.

– Można też liczyć na wkład ze strony zewnętrznego inwestora, kogoś, kto współuczestniczy finansowo w naszym przedsięwzięciu, w zamian licząc na część zysków. Dotyczy to jednak tylko pewnej części rodzajów działalności, w szczególności start-upów technologicznych. Jeśli ktoś chce otworzyć restaurację czy warsztat samochodowy, raczej trudno o inwestora – ocenia Łukasz Kozłowski.