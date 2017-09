Łatwo zgłosić firmę do ZUS

– Od 20 maja przedsiębiorca może dołączyć do wniosku CEIDG-1 dokumenty zgłoszeniowe ZUS. W zależności od rodzaju wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty, na podstawie których może zgłosić siebie do odpowiednich ubezpieczeń ZUS lub z nich wyrejestrować, zmienić swoje dane identyfikacyjne lub adresowe. Może również zgłosić lub wyrejestrować swoich członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego – mówi agencji Newseria Biznes Monika Męczyńska z Departamentu Obsługi Klientów w Centrali ZUS.

Nowe przepisy ułatwiają przedsiębiorcom zgłoszenie siebie do ubezpieczeń w ZUS. Mogą to zrobić przy rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli zdecydują się na elektroniczną formę przekazania kompletu dokumentów, wszystkie formalności załatwią bez konieczności wychodzenia z domu.

– Dane, które przedsiębiorca uzupełnia we wniosku CEIDG-1 oraz na dokumentach zgłoszeniowych, są przekazywane automatycznie do ZUS. Zapisujemy je na kontach ubezpieczonego i płatnika, którymi jednocześnie jest przedsiębiorca – tłumaczy ekspertka ZUS.

Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG-1, będzie musiał je przekazać do ZUS tak jak dotychczas. Wprowadzone od maja udogodnienie od początku spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

– Do końca lipca 14 proc. przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, załączyło dokumenty zgłoszeniowe do wniosku CEIDG-1 – mówi Męczyńska.

Z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może w urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy zgłosić siebie do ubezpieczenia. Z nowego rozwiązania mogą też skorzystać osoby już prowadzące działalność, które w ten sposób wyrejestrują siebie z ubezpieczeń lub zmienią swoje dane identyfikacyjne lub adresowe. Przepisy pozwalają też na zgłoszenie lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko przedsiębiorcy, lecz także członków jego rodziny. Do wniosku CEIDG-1 wystarczy wówczas dołączyć dokument ZUS ZCNA. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od momentu powstania obowiązku tego zgłoszenia.

– Wniosek CEIDG-1, podobnie jak dokumenty zgłoszeniowe ZUS, przedsiębiorca może wypełnić papierowo lub elektronicznie. Jeśli zdecyduje się na formę papierową, jest zobowiązany przekazać dokumenty do organu ewidencyjnego, jeśli jednak zdecyduje się na formę elektroniczną, wystarczy, że dokumenty prześle przez internet – wyjaśnia Monika Męczyńska.

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie zgłaszania przedsiębiorców do ubezpieczeń. Nie zmieniają się zasady zgłaszania do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych, czyli zleceniobiorców, osoby współpracujące oraz członków ich rodziny, które muszą być zgłaszane przez przedsiębiorców do ZUS.