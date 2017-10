Ubezpieczenia społeczne przy zatrudnianiu obcokrajowców spoza UE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawarte są przede wszystkim w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego oznaczonych numerami 883/2004 oraz 987/2009. Rozporządzenia te co do zasady mają zastosowanie do osób, które posiadają obywatelstwo jednego z państw należących do UE. Do obywateli państw trzecich (spoza UE) rozporządzenia te mogą mieć zastosowanie, przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 1231/2010.