Składki ZUS przedsiębiorcy pracującego na etacie

Zakładając działalność w Polsce przedsiębiorca może liczyć na pewne udogodnienia w początkowym okresie prowadzenia firmy, mające na celu wspomóc start nowego przedsiębiorstwa. Do tych udogodnień niewątpliwie należy preferencyjna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ZUS za pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

reklama reklama

Preferencyjne składki ZUS

Aby móc skorzystać z preferencyjnej wysokości składek ZUS, która niewątpliwie jest opłacalna dla przedsiębiorcy, należy spełnić określone warunki. Co do zasady zwolnienie z opłacania składek ZUS w pełnej wysokości dedykowane jest dla osób, zakładających działalność po raz pierwszy. Jednak nie tylko oni mogą skorzystać z takiej ulgi. Jeżeli przedsiębiorca zakładając kolejną firmę, przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej, również może skorzystać z okresu preferencji. To, dla kogo świadczone będą usługi w ramach działalności gospodarczej, nie pozostaje bez znaczenia w kontekście małego ZUS, ponieważ z tej ulgi nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które świadczą usługi dla byłego pracodawcy. Dotyczy to czynności pokrywających się z tymi, które wykonywane były z tytułu zawartej umowy o pracę.

Podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS na dany rok obliczana jest jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Wysokość poszczególnych składek obrazuje poniższa tabelka.

Preferencyjne składki społeczne 2017 rok Podstawa wymiaru składek 600 zł Emerytalne 117,12 zł Rentowe 48,00 zł Chorobowe 14,70 zł Wypadkowe 10,80 zł Razem 190,62 zł

Łączenie prowadzenia działalności gospodarczej z pracą na etat

Przedsiębiorca decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej nie musi rezygnować z posiadanego etatu. Nie ma również przeciwwskazań by już w trakcie prowadzenia działalności podjąć zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Jakie ma to odbicie w wysokości składek?

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Przedsiębiorca, który posiada tytuł do ubezpieczeń wynikający z zawartej umowy o pracę, i osiąga z tego zatrudnienia wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie w danym roku, z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo musi opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Składki społeczne, w takim wypadku, są dobrowolne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wymiar etatu, na jaki zatrudniony jest przedsiębiorca, nie ma znaczenia w tym wypadku. Aby z tytułu prowadzonej działalności nie opłacać składek społecznych należy otrzymywać wynagrodzenie nie mniejsze niż 2000 zł brutto, przy czym należy pamiętać, że wynagrodzenie jest niepodzielne i nie może być określone w proporcji do etatu. Zawarcie umowy nawet na ⅛ etatu, lecz z wynagrodzeniem przynajmniej 2000 zł brutto, daje możliwość rezygnacji z opłacania składek społecznych.

Zobacz także: Moja firma