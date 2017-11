Spóźniona zapłata lub niedopłata składek ZUS - co musi zrobić płatnik

Twoje obowiązki jako płatnika składek

Jako płatnik składek powinieneś, za siebie oraz za zatrudnione osoby:

obliczać,

rozliczać (przesyłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne), oraz

opłacać należne składki za każdy miesiąc rozliczeniowy w następujących terminach [1]: do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych [2], do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.



Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy [3].

Odsetki dla wpłat po terminie lub w zaniżonej wysokości

Odsetki za opóźnienie naliczane są od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetki za zwłokę są nienależne, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 6,60 zł [4]. Wyliczona kwota odsetek jest zaokrąglana do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli kwota odsetek jest powyżej 6,60 zł dolicz ją do kwoty należnych składek i opłać wyliczone należności za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli wpłacisz po terminie kwotę, która nie pokryje w całości kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie, rozliczymy Twoją wpłatę w następujący sposób. Proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za opóźnienie w stosunku, w jakim kwota zaległości składkowej pozostaje do kwoty odsetek za opóźnienie [5]. Dlatego też nadal będziesz miał zadłużenie z tytułu różnicy składek, które powinieneś uregulować łącznie z odsetkami za opóźnienie.

Od 9 października 2014 r. wysokość odsetek za zwłokę wynosi 8,00 % w stosunku rocznym.

Termin zapłaty składek

Za termin zapłacenia składek uważamy[6]:

przy zapłacie gotówką: dzień wpłacenia kwoty składek: na rachunek organu w banku, w placówce pocztowej [7], w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego, dzień pobrania skladki przez płatnika lub inkasenta,

w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia: rachunku bankowego płatnika, rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.



Zasady i terminy przekazywania środków przez bank

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta. Szczególne reguły dotyczą Banku Pocztowego „GIRO SKŁADKA”, który realizuje dyspozycję w następnym dniu roboczym po wpłaceniu przez Ciebie środków i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18.00. Jeżeli wpłatę prześlesz po godz. 18.00, bank zrealizuje Twoje polecenie przelewu w drugim dniu roboczym od wpłaconych środków.

Urzędy pocztowe przyjmują polecenia przelewów w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dlatego jeżeli korzystasz z płatności z konta „GIRO SKŁADKA” i chcesz terminowo opłacić składki, złóż polecenie przelewu z wyprzedzeniem, które zapewni obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. To data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie, decyduje o opłaceniu składek.

