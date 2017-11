E-składka od 1 stycznia 2018 r. - jak wyliczyć i zaksięgować?

1 stycznia 2018 roku wchodzą nowe zasady opłacania składek ZUS oraz nowe rachunki do opłacania składek. Jak więc opłacić składkę za grudzień, a jak - od nowego roku? Co w przypadku zaległości do ZUS? Co jeśli nie dostaniemy numeru rachunku?