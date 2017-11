Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Każdy płatnik składek najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. powinien otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z jego indywidualnym numerem składkowym, na które będzie wpłacać składki począwszy od 1 stycznia 2018 r. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w 2018 r. informację o numerze rachunku składkowego otrzymają pocztą, niezwłocznie po zarejestrowaniu w ZUS.

Będzie to zwykły przelew a nie jak do tej pory dedykowany jedynie dla ZUS. Każda z wpłaconych kwot zostanie podzielona na wszystkie rodzaje opłacanych przez płatnika składek tj. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. ZUS dokona podziału na podstawie składek za ostatni miesiąc, które zostały wykazane na deklaracji rozliczeniowej lub, które wpisał ZUS w przypadku płatnika zwolnionego z przekazywania deklaracji. Na nowym przelewie nie będziemy podawać informacji jakiego okresu oraz jakich ubezpieczeń wpłata dotyczy.

Kwota składek do zapłaty wpisana do deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc - np. 10 000 zł ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP i FGŚP 7 000 zł 2 000 zł 1 000 zł Rozliczenie wpłaty w kwocie np. 10 000 zł z 15 stycznia 2018 r. ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP i FGŚP 70% - 7 000 zł 20% - 2 000 zł 10% - 1 000 zł Udział procentowy składek w sumie składek do zapłaty 70% 20% 10%

Jeśli Przedsiębiorca rozlicza składki na jednym zakresie deklaracji (np. 1-39) otrzyma 1 numer rachunku składkowego, natomiast jeśli rozlicza składki na więcej niż jednym zakresie deklaracji (np. 1-39 i 50-59) otrzyma 2 odrębne numery.

Numer rachunku składkowego będzie się składał z 26 cyfr. W numerze tym zawarty będzie numer identyfikujący ZUS oraz numer NIP płatnika.

2 cyfry 11 cyfr 3 cyfry 10 cyfr NN 60000002026 NNN NNNNNNNNNN Liczba kontrolna stały numer liczba uzupełniająca Twój nr NIP

Po otrzymaniu listu z indywidualnym numerem składkowym należy upewnić się, czy jest to list z ZUS. Sprawdzamy, czy w otrzymanym numerze rachunku zawarty jest numer identyfikujący ZUS - 60000002 026 (cyfry od 3 do 13), czy w rachunku zawarty jest nasz nr NIP, oraz czy na informacji jest bezbarwne logo ZUS

i logo e-SKŁADKA. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności informacji, zawsze indywidualny rachunek składkowy można potwierdzić w każdej placówce ZUS lub na COT.

W przypadku, gdy przedsiębiorca do końca 2017 r. nie otrzyma informacji o jego indywidualnym numerze składkowym lub zgubi list, powinien jak najszybciej zgłosić się do dowolnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS tel. 22 560 16 00. Płatnik, który nie będzie znał swojego indywidualnego numeru składkowego, od 1 stycznia 2018 r. nie będzie mógł dokonać wpłaty składek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił na swojej stronie wyszukiwarkę numerów NRS.

W wyszukiwarce należy wpisać dane identyfikacyjne z jakimi płatnik został zgłoszony do ZUS. Z wyszukiwarki tej mogą także korzystać biura rachunkowe, pełnomocnicy lub osoby trzecie opłacające za danego Przedsiębiorcę składki ZUS.

W przypadku, gdy na koncie płatnika będą zaległości, wpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet najstarszych zaległości, odpowiednio na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Dzięki takiemu rozliczaniu wpłat nie będą rosły odsetki za zwłokę od niezapłaconych składek.

Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że opłaca składki w terminie. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy Przedsiębiorca ma zaległe składki a wpłata będzie zbyt niska i po pokryciu składek zaległych nie wystarczy na pokrycie bieżących składek, Przedsiębiorca nie będzie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Płatnik składek, który ma długi składkowe i nie może ich spłacić jednorazowo, a chce korzystać z ubezpieczenia chorobowego może skorzystać z możliwości zawarcia układu ratalnego. W tej sprawie powinien zgłosić się do doradcy ds. ulg i umorzeń.

Należności, które są spłacane w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności również będą mogły być wpłacane na indywidualny numer rachunku składkowego za pomocą jednego przelewu wraz z bieżącymi składkami ale tylko gdy płatność będzie dokonana przed wyznaczonym terminem należności ratalnej oraz bieżących składek. W innym wypadku płatnik składek będzie musiał wykonać 2 przelewy.

W przypadku egzekucji należności, będą one spłacane na wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych numer rachunku bankowego, który będzie podany w tytułach wykonawczych, czy zajęciach rachunków bankowych płatników składek.

Płatnicy zagraniczni również otrzymają swój indywidualny numer rachunku składkowego, który będzie zgodny z formatem IBAN.