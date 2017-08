Wzór umowy zlecenia z komentarzem

UMOWA ZLECENIA*

*Nazwa jaką strony nadają łączącemu je stosunkowi prawnemu nie ma decydującego znaczenia dla jego kwalifikacji prawnej. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, ocena charakteru umowy nie zależy bowiem od jej nazwy, ale od rzeczywistej treści oraz celu i zgodnego zamiaru stron (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 roku, sygnatura akt I CSK 703/09). Ma to znaczenie w perspektywie odróżnienia umowy zlecenia od umowy o dzieło i od umowy o pracę.

Zawarta w dniu …………… (data) w …………… (miejscowość) pomiędzy:

…………… (imię, nazwisko, numer PESEL), zamieszkałym w …………… (miejscowość, kod pocztowy) przy ul. …………… (nazwa, numer), legitymującym się dowodem osobistym …………… (seria i numer) wydanym przez …............ (organ wydający), prowadzącym działalność gospodarczą …………… (nazwa), zwanym w dalszej części umowy Dającym Zlecenie (Zleceniodawcą),

a

…………… (imię, nazwisko, numer PESEL), zamieszkałym w …………… (miejscowość, kod pocztowy) przy ul. …………… (nazwa, numer), legitymującym się dowodem osobistym …………… (seria i numer) wydanym przez …............ (organ wydający), prowadzącym działalność gospodarczą …………… (nazwa), zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zlecenie (Zleceniobiorcą).*

*Umowa zlecenia należy do obrotu uniwersalnego, w związku z czym jej stronami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy* następujących czynności/usług/prac …………… (oznaczenie).

*W umowie strony powinny uzgodnić, czy Zleceniobiorca będzie działał w imieniu Dającego zlecenie, czy też w imieniu własnym, ale na rachunek Zleceniodawcy. Jeżeli w umowie brak jest postanowień tego rodzaju, zlecenie z mocy art. 734 § 2 k.c. obejmuje umocowanie do dokonania czynności w imieniu Zleceniodawcy. W rezultacie umowa zlecenia zawiera w sobie pełnomocnictwo do działania w imieniu Dającego zlecenie.

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż zlecenie wykona osobiście.*

*Zgodnie z art. 738 § 1 k.c. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. W takim wypadku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego* wykonywania określonych w umowie obowiązków.

*W razie dochowania należytej staranności Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za ostateczny rezultat czynności. Cechą umowy zlecenia nie jest bowiem wynik, lecz starania podejmowane w celu osiągnięcia tego wyniku.

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do wykonania zlecenia.

5. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy, jednakże zobowiązany jest stosować się do jego wskazówek, co do sposobu wykonania zlecenia, które udzielane będą w formie mailowej.*

*Powszechnie przyjmuje się, że Zleceniodawca może przekazywać swoje instrukcje w sposób dowolny, w tym ustnie i za pośrednictwem osób trzecich, stąd też w interesie Zleceniobiorcy jest by precyzyjnie określić sposób ich przekazywania.

6. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i środki niezbędne do wykonania zlecenia. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest rozliczyć się ze Zleceniodawcą z przekazanych mu materiałów i środków.

§ 2

TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECENIA

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………… (data) do dnia …………… (data).*

*Umowa może zostać zawarta zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w .........…………… (miejsce), a Zleceniodawca zwróci mu udokumentowane koszty dojazdu.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonane czynności/usługi/prace Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie* w kwocie ...…………… (kwota) zł brutto.*

*Zgodnie z art. 735 § 1 k.c. Zleceniobiorca może wykonywać zlecenie bez wynagrodzenia. Jeżeli jednak nie wynika to z umowy, ani okoliczności należy się wynagrodzenie.

*Stawka godzinowa określona przez strony nie może być niższa niż wskazana przepisami prawa. W przeciwnym wypadku jej wysokość będzie podwyższona do wysokości minimalnej – od dnia 1 stycznia 2017 roku – 13zł brutto za godzinę (zob. ustawę z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym art. 8a). Co istotne zgodnie z ust. 5 i 6 wskazanego artykułu wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej, a w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia*, po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę prawidłowości wykonania zlecenia określonego szczegółowo w § 1 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy numer …………… (numer) prowadzony w banku …………… (nazwa).

*Zgodnie z art. 744 k.c. z umowy lub przepisów szczególnych może wynikać inny termin płatności wynagrodzenia. Wobec jednoznacznego brzmienia wskazanego artykułu, po wykonaniu zlecenia nie jest jednak konieczne dokonywanie wezwania i wyznaczenie w ten sposób wymagalności roszczenia. Ma to istotne znaczenie o tyle, że ustalenie momentu wymagalności roszczenia Zleceniobiorcy o wynagrodzenie wiąże się z rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia (art. 751 k.c.).

3. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek Zleceniobiorcy.

4. Do …………… dnia każdego miesiąca Zleceniobiorca będzie przedkładał Zleceniodawcy ewidencję przepracowanych godzin, z wyszczególnieniem liczby godzin przepracowanych w każdym dniu.*

*Zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia Zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Można także zastrzec, że Zleceniodawca po otrzymaniu ewidencji czasu realizacji zlecenia dokona jej sprawdzenia i przy braku zastrzeżeń ją zatwierdzi.

5. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli nie wykonywał zlecenia lub wykonywał je nienależycie, w szczególności niezgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy chyba, że ten mimo to odniósł zamierzoną korzyść.

6. Zleceniobiorca może powstrzymać się od wykonywania umowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczył materiałów i środków niezbędnych do wykonania zlecenia lub nie udzielił umówionej zaliczki.*

*Zgodnie z art. 743 k.c. jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków Zleceniodawca powinien na żądanie Zleceniobiorcy udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Wówczas w umowie warto przewidzieć zapis, że Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy zaliczkę na wydatki związane z realizacją zlecenia w wysokości …………… (kwota) zł. Udzielenie zaliczki następuje na żądanie Zleceniobiorcy, które należy kwalifikować jako jednostronne oświadczenie woli skierowane do Zleceniodawcy. Poprzez sformułowanie „odpowiedniej zaliczki” należy rozumieć taką, której wysokość jest dostosowana do uprawdopodobnionej wartości wydatków niezbędnych do wykonania całego zlecenia. Co istotne możliwe jest żądanie i udzielenie zaliczek częściowych w miarę wykonywania zlecenia i ponoszenia kolejnych wydatków.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od woli stron nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy lub, którym nie można było zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności.

2. W razie niemożności wykonania zlecenia Zleceniobiorca jest obowiązany natychmiast powiadomić o tym Zleceniodawcę.

§ 5

WYPOWIEDZENIE*

*Zob. art. 746 k.c.

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez wskazywania powodu z zachowaniem …………… dniowego okresu wypowiedzenia.

2. Z ważnego powodu* każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

*Wśród „ważnych powodów” w literaturze i orzecznictwie wymienia się brak odrębnego pełnomocnictwa udzielonego we właściwej formie szczególnej, które winno być przedstawione wówczas gdy powierzona czynność prawna wymaga zachowania formy szczególnej (art. 734 § 2 k.c.), takie zachowanie Zleceniobiorcy, które podważa istniejącą relację zaufania, działanie Zleceniobiorcy wbrew wskazówkom lub interesowi Zleceniodawcy, korzystanie przez niego dla własnych potrzeb z powierzonych mu środków pieniężnych, naruszenie klauzuli poufności, niespodziewaną chorobę.

§ 6

POSTANOWIENIA DODATKOWE*

*Zob. też art. 747 k.c. i art. 748 k.c. dotyczący konsekwencji śmierci storn, który obowiązuje w braku odmiennej umowy.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania niniejszej umowy.*

*Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 roku, sygnatura akt III CKN 569/01.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

3. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………… (podpis Zleceniodawcy) …………… (podpis Zleceniobiorcy)

* powyższy wzór nie ma charakteru wzorca normatywnego, co oznacza, że jego każdorazowe zastosowanie w obrocie gospodarczym wymaga uwzględnienia specyfiki zawieranej umowy

