Odwołanie z urlopu - czy pracownik musi przekazać dane do kontaktu?

Każdy pracownik ma prawo do nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego celem jest regeneracja organizmu w dłuższym przedziale czasu niż ten, który wynika z odpoczynków dobowych czy tygodniowych. Zasadą jest, że urlop powinien być nieprzerwany. Ponieważ wiązałoby się to z koniecznością wybrania całej puli urlopowej jednym ciągiem, przepisy przewidują możliwość podziału urlopu na części – z których jedna powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. W zależności od tego czy w zakładzie pracy funkcjonują zakładowe organizacje związkowe czy nie, urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów lub w drodze indywidualnych porozumień z pracownikami.

Pracownik korzystając z urlopu – szczególnie w dłuższym przedziale czasu, powinien liczyć się z tym, że pracodawca przerwie odpoczynek i zobowiąże do powrotu do pracy. Sytuacja taka jest absolutnie wyjątkowa – ale nie można jej wykluczyć. Możliwość odwołania pracownika z urlopu istnieje na szczęście tylko wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie spowodowana jest okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczęcia korzystania z urlopu (w przeciwnym razie urlop należałoby przesunąć na termin późniejszy a nie przerywać).

Problem w tym, że procedura odwołania pracownika z urlopu jest zagadnieniem w przepisach nieuregulowanym. Wiadomo jedynie, że odwołanie może nastąpić w szczególnych przypadkach i wiąże się z koniecznością pokrycia przez pracodawcę kosztów które pracownik poniesie w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jak jednak dotrzeć do pracownika z informacją o potrzebie przerwania urlopu i powrotu do pracy? Rodzą się wątpliwości – czy pracodawca uwzględniając sam fakt, iż przepisy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu ma prawo zobowiązać go do podania informacji umożliwiających nawiązanie kontaktu z pracownikiem w celu przerwania urlopu?

Rozstrzygając powyższe wątpliwości należy w pierwszej kolejności wskazać, że sama możliwość odwołania pracownika z urlopu w żadnym razie nie nakłada na pracownika obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących sposobu, miejsca spędzania wypoczynku. Okres wykorzystywania urlopu nie jest prywatną sprawą pracownika – ale miejsce i sposób spędzania wolnego czasu jak najbardziej tak. W żadnym razie pracownik nie ma obowiązku zabierania na urlop telefonu – zarówno prywatnego jak i służbowego. Urlop nie jest czasem dyżuru i oczekiwania na wezwanie do pracy. Wyjątkiem są jedynie pracownicy zatrudnieni na szczególnie kluczowych i strategicznych stanowiskach w firmie. Takie osoby mogą w drodze indywidualnych uzgodnień z pracodawcą być zobowiązane do znacznie większej dyspozycyjności, co oczywiście wiąże się ze znacznie większymi przywilejami – zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia za pracę.

