Minimalne wynagrodzenie za pracę 2017 - koszty pracodawcy

Koszty zatrudnienia przy minimalnym wynagrodzeniu - podatki i składki ZUS

Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika. Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym) pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Pracy.

Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi.

Potrącenia to:

składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),

składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto),

składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto),

składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne),

podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne).

Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Wysokość składek jest następująca:

składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto),

składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto),

składka wypadkowa – 1,80% (od kwoty brutto),

składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto),

składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto),

składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto).

Koszty jakie ponosi pracodawca przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej – obecnie 2.000,00 zł brutto (przy podstawowych kosztach uzyskania – 111,25 zł).



Kwota brutto – 2.000,00 zł

Kwota kosztów uzyskania – 111,25 zł

Kwota do opodatkowania – 1 615,00 zł

Naliczona zaliczka na podatek – 244,37 zł

Zaliczka na podatek odprowadzona do US – 111,00 zł

Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 155,32 zł

Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 30,00 zł

Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 130,00 zł

Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 195,20 zł

Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 195,20 zł

Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 49,00 zł

Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,80% – 36,00 zł

Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 49,00 zł

Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 2,00 zł

Kwota netto – 1 459,48 zł



Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.



Przy wynagrodzeniu 2.000,00 zł brutto będzie to:

- składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *2.000,00 zł = 195,20 zł,

- składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *2.000,00 zł = 130,00 zł,

- składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80% * 2.000,00= 36,00 zł,

- składka na Fundusz Pracy – 2.000,00 * 2,45% = 49,00 zł,

- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.000,00 zł * 0,10% = 2,00 zł.



Suma dodatkowych obciążeń to 412,20 zł.

Koszt całkowity: 2 412,20 zł.

Zwolnienie z opłacania niektórych składek

W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP. Zwolnienie to przysługuje w takich przypadkach jak:

1. zatrudnimy kobietę powyżej 55 roku życia oraz mężczyznę powyżej 60 roku życia to takie osoby są zwolnione z opłacania tych składek. Zwolnienie to obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, czyli w przypadku umowy o pracę, umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zwolnienie bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu 55 lub 60 lat.

2. zatrudnimy pracownika powyżej 50 roku życia na podstawie umowy o pracę w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni. Jest to zwolnienie które dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

3. zatrudnimy pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu.

I jeszcze jedna ważna rzecz:

