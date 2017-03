Jakie wynagrodzenie za pracę w nocy podczas zmiany czasu

W 2017 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca. Przesuniemy wówczas zegarki z godziny 2.00 na 3.00.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas nieświadczenia pracy tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy (art. 80 Kodeksu pracy). Przepisy natomiast nie określają, że wynagrodzenie należy się za godzinę nieprzepracowaną wynikającą ze zmiany czasu.

reklama reklama

W związku z przesunięciem czasu z zimowego na letni Państwa pracownicy przepracują w marcu 2017 r. zamiast 184 godzin jedynie 183 godziny. Pracodawca musi jednak zapłacić wynagrodzenie pracownikowi za taką liczbę godzin, jaką powinien on przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z wymiarem czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Zatem pracownik zatrudniony na pełny etat powinien mieć zapłacone za 184 godziny, jakie przypadają do przepracowania w marcu br. Niedopracowanie tego wymiaru godzin z powodu zmiany czasu z zimowego na letni nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 - Praktyczny komentarz z przykładami (książka)

Pracownikowi nie można obniżyć wynagrodzenia z powodu nieprzepracowania 1 godziny na skutek zmiany czasu z zimowego na letni.

W przypadku gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, również powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z wymiarem czasu pracy, który go obowiązuje, i liczbą godzin, jaka przypada do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać za nieprzepracowaną godzinę wynikającą ze zmiany czasu wynagrodzenie przestojowe. Jednak, zdaniem części ekspertów prawa pracy, pracownik powinien otrzymać za brakującą godzinę normalne wynagrodzenie. Ze względu na brak przepisów w tym zakresie do pracodawcy będzie należał wybór, czy za brakującą godzinę wypłacić wynagrodzenie przestojowe czy normalne wynagrodzenie.

Przyjęcie, że pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu, byłoby dla nich krzywdzące. Pracownicy nie przepracują bowiem tej godziny nie ze swojej winy.

Serwis Kadry

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>