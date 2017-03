Zmiana czasu a wynagrodzenie

Obowiązek zmiany czasu wynika z § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.

Cofnięcie wskazówek zegara, czyli przejście z czasu letniego na zimowy, dla nocnej zmiany pracowników oznacza dodatkową przepracowaną godzinę. Godzina ta jest nie tylko płatna, ale i wymaga od pracodawcy udzielenia pracownikowi rekompensaty za czas przekraczający normy pracy.

reklama reklama

W nadchodzącą niedzielę pracownicy nocnej zmiany będą z kolei pracować godzinę krócej za sprawą przesunięcia zegarków „do przodu”. Czy analogicznie do poprzedniej zmiany, ich wynagrodzenie się zmniejszy?

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Zmiana czasu wpływa na wymiar czasu pracy

Nie ma podstaw do tego, aby za tę jedną nieprzepracowaną godzinę pracownikom nie wypłacić wynagrodzenia, ponieważ przychodząc w niedzielę do pracy będą oni gotowi do wykonywania pracy, a nie będą pracowali wyłącznie z powodu przepisów prawa, zatem z przyczyn od siebie niezależnych. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Zmiana czasu na letni nie może jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia, mimo że nieprzepracowanie jednej godziny w związku ze zmianą czasu wpływa na faktyczny wymiar czasu pracy w całym okresie rozliczeniowym.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 - Praktyczny komentarz z przykładami (książka)

Pracownikowi nie można nie zapłacić

Jeśli pracownika obowiązuje stawka godzinowa, powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go wymiarem pracy. Jeśli jego nocna zmiana w dniu 26 marca br. wynosi zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy 8 godzin, przyjmuje się, że za przepracowanych 7 godzin tej nocy w związku ze zmianą czasu powinien otrzymać takie same wynagrodzenie, jak gdyby przepracował 8 godzin.

Z kolei z art. 81 § 1 Kodeksu pracy wynika, że w przypadkach, kiedy pracownik był gotowy do wykonywania pracy, a doznał przeszkód dotyczących pracodawcy, przysługuje mu za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wprowadzony przy określaniu warunków wynagrodzenia, za tę godzinę niewykonywania pracy przysługuje mu 60% wynagrodzenia. Trudno jednak winić za zmianę czasu pracodawcę.

Serwis Kadry

Katarzyna Miazek, Tax Care