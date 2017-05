Pierwsza transza wpłaty na ZFŚS do 31 maja

Część przedsiębiorców wraz z początkiem roku musi tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (subkonto bankowe), z którego może zaspokajać socjalne potrzeby pracowników. Ze środków ZFŚS można m.in. finansować zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe oraz dopłacać do urlopów pracowników i letnich kolonii dzieci pracowników. Co ważne, wysokość dopłat uzależnia się od indywidualnej sytuacji życiowo-materialnej każdego podwładnego.

Tegoroczna granica to 50 etatów

Jeszcze rok temu ZFŚS obligatoryjnie zakładali pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Od tego roku obowiązek ten ciąży na zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Reszta przedsiębiorców może utworzyć Fundusz dobrowolnie. W firmach z załogą pomiędzy 20 a 50 pracowników, o ile działa w nich zakładowa organizacja związkowa, może ona złożyć wniosek o utworzenie Funduszu (art. 3 ust. 1 i 1c ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

W 2017 r. do ZFŚŚ trafi więcej środków

Zasobność Funduszu jest uzależniona od liczby pracowników i warunków wykonywanej pracy. Z kolei maksymalną wysokość odpisu za jednego pracownika oblicza się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne (pwm) z lat ubiegłych. W latach 2012-2016 wynosiło ono 2917,14 zł (podstawą obliczenia było przeciętne wynagrodzenie miesięczne z drugiego półrocza 2010 r.). Od 1 stycznia 2017 r. równe ono jest 3161,77 zł – przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu z drugiego półrocza 2012 r. (art. 5f ww. ustawy). Aktualne wartości podstawowych odpisów na jednego pracownika zawiera poniższa tabela.

Sposób obliczenia wartości odpisu na ZFŚŚ Wartość odpisu na ZFŚŚ 2017 r. 2016 r. pracownik zatrudniony w normalnych warunkach pracy 37,5% pwm 1185,66 zł 1093,93 zł pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% pwm 1580,89 zł 1458,57 zł pracownik młodociany w: - I roku nauki - II roku nauki - III roku nauki - 5% pwm - 6% pwm - 7% pwm - 158,09 zł - 189,71 zł - 221,32 zł - 145,86 zł - 175,03 zł - 204,20 zł

Przelewy w maju i we wrześniu

W przypadku przedsiębiorców zobowiązanych do tworzenia Funduszu obliczoną zgodnie z powyższą tabelą kwotę należy wpłacić w dwóch transzach w ciągu roku, tj. do końca maja i do końca września. Przynajmniej 75% kwoty odpisów należy przelać na rachunek bankowy Funduszu już do 31 maja tego roku, tj. do przyszłej środy. Pozostałą część pracodawca musi przekazać do 30 września tego roku. Wysokość majowej transzy odpisu dla 50-ciu pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy to kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

O powyższe terminy nie muszą się martwić ci pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS dobrowolnie. Zgodnie z art. 6 ust. 2a ww. ustawy w ich sytuacji nie stosuje się terminów wpłat odpisu do 31 maja i 30 września, zatem o momencie przekazania środków decydują sami.