Opodatkowanie wynagrodzenia prokurenta

Kim jest prokurent?

Prokura definiowana jest jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiadać musi pełną zdolność do czynności prawnych. Upoważnia ona do dokonywania czynności, zarówno tych sądowych jak i pozasądowych, które pozostają w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ustalenie prokury to jednostronna czynność prawna przedsiębiorcy, podlegająca wpisowi do rejestru przedsiębiorców – zarówno przy jej ustalaniu, jak i wygaśnięciu. Wpis ten ma charakter deklaratoryjny.

Niemożliwym jest dokonanie cesji prokury na inny niż wybrany podmiot, jednakże w gestii prokurenta leży możliwość udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do określonej kategorii czynności czy też pełnomocnictwa szczególnego do konkretnej czynności. Warto także zauważyć, iż na mocy polskich przepisów podatkowych możliwe jest ustalenie prokury ograniczonej – prokurent będzie mógł wówczas dokonywać czynności tyko w stosunku do na przykład określonej kategorii spraw czy też do określonej wartości przedmiotów, którymi będzie dysponował.

Prokury udziela się na piśmie. Do jej ustanowienia konieczna jest zgoda wszystkich osób decyzyjnych w danym przedsiębiorstwie. Zatrudnienie prokurenta odbywać się może w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną bądź też można go powołać uchwałą zarządu.

Umowa o pracę

Prokurent ma możliwość wykonywania swoich zadań w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę. Przychody uzyskiwane przez niego w ten sposób zaliczać należy do przychodów ze stosunku pracy, określonych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po stronie zatrudniającej go spółki powstaje wówczas obowiązek dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a ponadto odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, gdyż występować będzie w roli płatnika składek.

Umowa cywilnoprawna

Spółka ma także możliwość zlecenia prokurentowi prowadzenia spraw w oparciu o umowę cywilnoprawną, konkretniej zaś umowę zlecenie. W takiej sytuacji zgodnie z tekstem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane mu wynagrodzenie będzie stanowiło przychód z działalności wykonywanej osobiście. Analogicznie do rozwiązania przyjętego przy umowie o pracę, spółka występować będzie w charakterze płatnika składek.

Uchwała zarządu

Jeżeli podstawą prawną pełnienia funkcji prokurenta będzie powołanie go uchwałą zarządu bez nawiązania z nim innego rodzaju stosunku prawnego, na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenie przez niego otrzymywane kwalifikuje się jako wynagrodzenie z innych źródeł. W tej sytuacji spółka nie występuje w charakterze płatnika, nie jest także obowiązana do poboru składek na ubezpieczenie prokurenta. Po stronie prokurenta leżeć będzie określenie należnego podatku i jego zapłata.

Warto także podkreślić, iż dochody z innych źródeł, do jakich należy wynagrodzenie prokurenta, opodatkowane są na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. W żaden sposób nie ograniczają one możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, o ile zostały one w rzeczywisty sposób poniesione, ani też możliwości korzystania z ulg podatkowych.