Samochód w abonamencie jako pozapłacowe świadczenie dla pracownika

Na czym polega samochód w abonamencie w formie benefitu pracowniczego?

Jest to rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy mają możliwość korzystania z auta w celach prywatnych na warunkach finansowych zbliżonych do leasingu korporacyjnego, ale bez konieczności angażowania środków i ryzyka firmy. Pracodawca nie uczestniczy w kosztach, to pracownik jest stroną w umowie i to on opłaca miesięczny czynsz za użytkowanie auta. Pracodawca jedynie współpracuje z firmą zarządzającą flotą. Dzięki temu koszty i procesy zarządzania flotą pojazdów zoptymalizowane są przez skalę działalności firmy z branży Car Fleet Management.

- Zdarza się, że firmy decydują się na utrzymywanie większej floty służbowych samochodów tylko dlatego, żeby oferować je swoim pracownikom do celów prywatnych. Ma to być forma dodatku do wynagrodzenia dla menadżerów wyższego i średnia szczebla. Można jednak skorzystać ze znacznie tańszego dla pracodawcy rozwiązania. Pracownik mógłby używać z auta w abonamencie i dzięki optymalizacji procesów biznesowych oraz współpracy pracodawcy z wyspecjalizowaną w tym firmą, pokrywać tylko połowę kosztów użytkowania auta – mówi Katarzyna Sowa Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Grupy Masterlease,

Jakie są zalety korzystania auta w abonamencie w formie benefitu od pracodawcy?

Posiadanie samochodu oznacza stałe koszty związane z ubezpieczeniem, opłatami serwisowymi czy regularną wymianą części eksploatacyjnych. Tymczasem, samochód w abonamencie używany w ramach oferty pozapłacowej oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Pracownik jest zobowiązany do opłacenia jedynie stałego miesięcznego „abonamentu” za wynajem pojazdu. W ramach tej kwoty ma zapewnioną ofertę serwisową, ubezpieczenie, magazynowanie i zakup opon.

Dlaczego auto w abonamencie jest najbardziej wartościowym benefitem pracowniczym?

Dla wielu pracowników samochody służbowe stanowią obok wynagrodzenia najważniejszy benefit pozapłacowy. Szczególnie ważna jest możliwość korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych. A auto w formie abonamentu oferowane jako dodatek pozwala pracownikowi cieszyć się z możliwości podróżowania nowym samochodem przy oszczędności kosztów. W skali 4 lat użytkowania samochodu średniej klasy, oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych realnie zaoszczędzonych pieniędzy.

- Auto na abonament może odegrać również istotną rolę w strategii komunikacji firmy. Pracodawca proponuje pracownikom benefit, który jest nowy na rynku pracy i z pewnością wyróżni spośród konkurencyjnych firm, co można z powodzeniem wykorzystać w budowaniu strategii employer brandingu przedsiębiorstwa. To szczególnie ważne dzisiaj, gdy tak dużo mówi się o tzw. rynku pracownika – dodaje Katarzyna Sowa Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Grupy Masterlease

Czym różni się samochód oferowany w formie benefitu od standardowego auta służbowego?

Auto, z którego korzysta pracownik w formie benefitu pracowniczego, nie pełni roli samochodu służbowego. Jest całkowicie przeznaczone do użytku prywatnego. Większość firm posiadających flotę pojazdów służbowych pozwala swoim pracownikom wykorzystać je również w celach prywatnych. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z szeregiem kwestii formalnych, w tym konsekwencjami podatkowymi oraz finansowymi i to zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Będzie musiał on odprowadzić podatek dochodowy, ponieważ korzystanie ze służbowego samochodu do celów prywatnych kwalifikowane jest do świadczeń nieodpłatnych. Natomiast auta w abonamencie w formie dodatku pozapłacowego całkowicie rozwiązują ten problem.

Dodatkowo wiąże się to również z pewnymi ograniczeniami i określeniem zasad dotyczących wykorzystywania przez pracownika auta firmowego do celów prywatnych w dokumencie zwanym polityką flotową firmy.

Do jakich firm jest adresowana oferta aut w abonamencie w postaci benefitu pracowniczego?

Ten benefit pracowniczy powinny w szczególności rozważyć firmy zatrudniające menadżerów wyższego i średniego szczebla, których obowiązki służbowe nie wymagają korzystania z auta służbowego. Jednak status ich stanowiska lub zawodu może wskazywać na to, że chcieliby oni na co dzień korzystać z nowych w samochodów w celach prywatnych. Tym bardziej że, jak wynika z ostatniej analizy badającej nastroje menadżerów, aż 88 proc. z nich oceniając swoje zadowolenie z miejsca pracy bierze pod uwagę benefity pozapłacowe.