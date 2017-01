Świadectwo pracy 2017 - nowy wzór, nowe rozporządzenie

Świadectwa pracy 2017

Nowe rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 2292 w dużej części powtarza przepisy zawarte w poprzednim rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. poz. 282, z późn. zm.).

Zmiany w tym zakresie, które nastąpiły od 1 stycznia 2017 r. wynikają przede wszystkim z konieczności:

- dostosowania projektowanych rozwiązań do nowych zasad wydawania świadectw pracy, wynikających z art. 97 § 1 - §13 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255),

- uzupełnienia treści świadectwa pracy w związku ze zmianami w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, wprowadzonymi ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.,

- doprecyzowania przepisów budzących istotne wątpliwości oraz powodujących w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy, a także ich prostowaniu i uzupełnianiu.

W związku z powyższymi zmianami konieczne stało się także zmodyfikowanie brzmienia pomocniczego wzoru świadectwa pracy, zawartego w załączniku do nowego rozporządzenia oraz objaśnień do tego wzoru.

Zmiany w zakresie treści świadectwa pracy

W § 2 nowego rozporządzenia została uregulowana szczegółowa treść świadectwa pracy.

Zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego w tym zakresie polegają na:

- zamieszczeniu w tym przepisie katalogu wszystkich informacji, jakie powinny się znaleźć w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy – poprzednio część tego katalogu była zawarta w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, a pozostała część w § 1 poprzedniego rozporządzenia,

- uzupełnieniu katalogu tych informacji o informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia - od dnia 2 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 1823 § 1 i 2 Kodeksu pracy urlop ojcowski może być wykorzystywany w 2 częściach do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego czy nie,

- uzupełnieniu katalogu tych informacji o informacje odnośnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia - urlop rodzicielski może być wykorzystywany w 4 częściach, przy czym od dnia 2 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 182lc § 3 Kodeksu pracy urlop w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu - nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 1821c § 1 Kodeksu pracy). Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania tego urlopu czy nie,

- uzupełnieniu informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym o informacje dotyczące podstawy prawnej, na podstawie której urlop ten był wykorzystywany - urlop ten może być bowiem wykorzystywany na podstawie art. 183 § 2 albo § 3 Kodeksu pracy. Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego czy nie,

- określeniu terminu, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach,

- określeniu treści pouczenia jakie pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy, odnośnie prawa pracownika wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy - prawo pracownika w tym zakresie określa art. 97 § 3 Kodeksu pracy, a obowiązek pouczenia pracownika o tym prawie w świadectwie pracy wynikał poprzednio jedynie ze wzoru świadectwa pracy, zawartego w załączniku do poprzedniego rozporządzenia.

Sposób i tryb wydawania świadectwa pracy

W § 3 - § 5 nowego rozporządzenia został określony sposób i tryb wydawania świadectwa pracy. Regulacja zawarta w § 3 rozporządzenia powtarza poprzednią regulację zawartą w § 2 ust. 1 poprzedniego rozporządzenia.

Natomiast regulacje zawarte w § 4 nowego rozporządzenia mają na celu zapewnienie spójności ze znowelizowanymi przepisami art. 97 § 1 - § 13 Kodeksu pracy odnośnie terminu na wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Z przepisów tych od 1 stycznia 2017 r. wynika, iż:

- w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy,

- w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,

- wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W § 5 nowego rozporządzenia uregulowana została kwestia wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiany polegają na określeniu kręgu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy, wzorowanego na kręgu osób na które przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika (art. 631 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto dookreślony został termin na wydanie

świadectwa pracy w takim przypadku (7 dni od dnia złożenia wniosku) oraz postać w jakiej zainteresowany może złożyć wniosek (papierowa lub elektroniczna — analogicznie jak w przypadku wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy).

Przechowywanie kopii świadectwa pracy i wydawanie jego odpisów

W tym zakresie nie nastąpiły zmiany. Przepis § 6 nowego rozporządzenia powtarza rozwiązania zawarte w § 4 poprzedniego rozporządzenia.

Sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy

Przepisy dotyczące sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy, zawarte w § 7 - § 9 nowego rozporządzenia w znacznym stopniu powtarzają regulacje zawarte w § 5 - § 7 poprzedniego rozporządzenia.

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku polegają natomiast na:

- określeniu terminu na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje wymagane w projektowanym § 7 ust. 3 rozporządzenia (3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy),

- określeniu terminu na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia na wezwanie pracodawcy w przypadku, o którym mowa w projektowanym § 9 ust. 2 rozporządzenia (3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu - w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy), oraz terminu na uzupełnienie przedłożonego przez pracownika świadectwa (3 dni od przedłożenia go przez pracownika).