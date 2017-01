Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zmiana wysokości i zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę

1 stycznia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), które określi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom na kwotę 2000 złotych brutto.

Wprowadzone zostały również nowe zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 roku nie wlicza się już do minimalnego wynagrodzenia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Natomiast wynagrodzenie, które wypłacane będzie pracownikowi w pierwszym roku jego pracy nie będzie mogło zostać już obniżone do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tak jak jest to dopuszczalne obecnie.

Rewolucja w umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług

Kolejna, dawno zapowiadana nowelizacja, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r. dotyczy zmian w zakresie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu [Ustawa z dnia 23 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)]. W pierwszej kolejności należy więc zaznaczyć, że wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniodawcy. W efekcie wysokość stawki godzinowej wykonywania zlecenia w 2017 r. została określona na 13 złotych brutto.

Wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcom zostało również objęte ochroną podobną do ochrony, jaka obecnie przysługuje wynagrodzeniu za pracę. Zleceniobiorca nie będzie mógł bowiem zrzec się prawa do niej, ani przenieść go na inną osobę. Zleceniodawca zostanie natomiast obłożony sankcją w postaci grzywny od 1000 zł do 30000 zł, za niewypłacanie wynagrodzenia w wysokości odpowiadającego minimalnej stawce godzinowej. Jeśli więc zleceniobiorca w umowie zlecenia będzie miał określoną niższą stawkę niż wynikająca z przepisów prawa, będzie się mu należało wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej. Nowe uprawnienia w zakresie kontroli tego zagadnienia otrzyma także Państwowa Inspekcja Pracy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy w części odpowiadające stawce minimalnej będzie musiało zostać wypłacone w pieniądzu, zaś gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, jego wypłata musi być dokonywana co miesiąc.

Dodatkowo, na zleceniodawców nałożony został obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który powinien zostać określony w umowie zlecenia, zaś w przypadku braku takich postanowień zleceniobiorca będzie przedstawiał zleceniodawcy do potwierdzenia liczbę godzin wykonania zlecenia. Dokumentacja dotycząca tej kwestii będzie musiała być natomiast przechowywana przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Nowelizacja nie dotyczy osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło, umowę agencyjną, otrzymującym wynagrodzenie prowizyjne, czy też świadczącym szeroko określone w ustawie usługi opiekuńcze przez okres dłuższy niż 1 doba, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które podzlecają wykonanie prac innym osobom.

