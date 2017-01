Jakie zmiany czekają pracodawców w 2017 r.?

Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Na dzień 1 maja 2016 r. zapowiadane jest wejście w życie zmian w zakresie zatrudniania kobiet w ciąży oraz karmiących piersią [Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią z dnia 3 listopada 2016 r. – nr wykazu praz legislacyjnych RM: RC20]. Wprowadzi on dookreślenie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także ograniczy wartości liczbowe określające wagę, natężenie różnych czynników oraz czas wykonywania poszczególnych czynności przez te osoby. Szczególnie istotną zmianą będzie możliwość dopuszczenia kobiet w ciąży do prac przy obsłudze monitorów ekranowych na nowych zasadach, zgodnie z którymi prace takie będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 45 minut w ciągu każdej godziny pracy, przy nie przekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Nowelizacja ta spowoduje również konieczność przeniesienia postanowień dotyczących zatrudniania kobiet nie będących w ciąży oraz nie karmiących piersią przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia do Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Elektroniczna teczka pracownicza

Od 1 czerwca 2016 r. prawdopodobnie wejdą w życie również przepisy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 4 listopada 2016 r. [nr wykazu prac legislacyjnych RM: UD155]. Przewiduje on wprowadzenie możliwości dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej, co było dotychczas możliwe jedynie poprzez analogiczne stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. Będzie to dotyczyło praktycznie wszystkich czynności przewidzianych w kodeksie pracy oraz w praktyce, przy czym część z nich do swojej ważności wymagać będzie bezpiecznego podpisu elektronicznego (np. zawarcie umowy o pracę, jej zmiana, oświadczenia o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę, wnioski o udzielenie urlopu). Należy jednak zauważyć, że według najnowszych doniesień prasowych Ministerstwo Rozwoju zamierza wycofać się z propozycji dokonania tej konkretnej zmiany.

W życie mają jednak wejść zmiany umożliwiające pracodawcy przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, wskazujące jednocześnie zasady przekształcenia obecnej, papierowej formy w formę e-dokumentacji. Warto zaznaczyć, ze będzie to forma równoważna przechowywaniu dokumentacji papierowej.

Ponadto, skróceniu ulegnie również okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców, do 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Będzie to miało jednak zastosowanie wyłącznie do tych pracowników, z którymi stosunek pracy powstał po 31 grudnia 1998 r.

Nowelizacja ta wprowadzi również dodatkowy obowiązek dla pracodawców, którzy po ustaniu stosunku pracy poza świadectwem pracy będą musieli podać również informację o wysokości wynagrodzenia pracownika. Wydłużony zostanie również okres na wystąpienie przez pracownika do sadu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do 14 dni. Natomiast w odniesieniu do informacji o wysokości wynagrodzenia termin na odwołanie się pracownika do pracodawcy w tym zakresie został określony na 14 dni, zaś do sądu pracy na 30 dni.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Na dzień 1 czerwca 2017 r. zapowiadane są również zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych [Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2016 r. – nr wykazu prac legislacyjnych RM: UD95]. Projekt ten zakłada umożliwienie zatrudniania pracowników tymczasowych również w oparciu o umowy prawa cywilnego oraz ograniczenie możliwości zatrudniania przy pracy tego samego rodzaju, przy której pracodawca w okresie ostatnich 3 miesięcy dokonał zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Nowelizacja zmieni również zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego (będzie ono ustalane na podstawie wynagrodzenia pracownika za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu).

Ponadto, ograniczony zostanie okres wykonywania pracy tymczasowej do maksymalnie 18 miesięcy w okresie maksymalnie 36 kolejnych miesięcy w ten sposób, że będzie to dotyczyło zarówno korzystania z pracy jednego pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika, jak również ograniczenie możliwości zatrudniania takiego pracownika przez długotrwały czas przez tego samego pracodawcę użytkownika (poprzez korzystanie z różnych APT).

