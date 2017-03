Wiosenny rynek pracy 2017

Z reguły dodatkowy impuls dla rynku pracy pojawia się w połowie marca. Pogoda się stabilizuje, co daje sygnał do rozpoczęcia prac porządkowych po zimie. Ożywia się także rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, gastronomia, turystyka, transport. Ma to odzwierciedlenie w liczbie publikowanych ofert pracy – te branże zamieszczają o kilka procent więcej ogłoszeń niż ma to miejsce w III bądź IV kwartale poprzedniego roku.

Wiosna zimowa

Wiosna 2017 ten scenariusz powiela, ale w porównaniu do poprzednich wiosen, wprowadza do niego parę zmian. Źródeł zmian należy upatrywać w rynku pracownika. To pojęcie oznacza, że pozyskanie kandydata do pracy wymaga coraz większego zaangażowania. Rekordowo niski poziom bezrobocia (8,3 proc. – GUS, grudzień 2016 r.) sprawia, że wybór jest ograniczony – kandydatów brakuje. Przekonanie już pracujących do zmiany pracy wiąże się z rozbudowaniem pakietu zachęt. Trzeba przy tym uzbroić się w cierpliwość. W związku z tym pracodawcy z dłuższym wyprzedzeniem szukają kandydatów do pracy, by zdążyć zaspokoić swoje rekrutacyjne potrzeby. – Już na początku zimy część pracodawców rozpoczęła rekrutacje z myślą o wiośnie – mówi Marek Jurkiewicz, Dyrektor InfoPraca.pl. Z Licznika rynku InfoPraca.pl wynika, że w IV kwartale 2016 r. liczba ofert pracy w porównaniu do danych z ostatniego kwartału 2015 r. zwiększyła się o niemal jedną czwartą.

reklama reklama

Wymiar międzynarodowy

W coraz większym stopniu niedobory kadrowe z kraju uzupełnia się cudzoziemcami, szczególnie zza wschodniej granicy. Prym wiodą Ukraińcy, ale przybywa obywateli innych państw, w tym Armenii, Mołdawii, Rosji i Białorusi. To efekt tzw. szybkiej ścieżki – przyspieszonej procedury rejestracji. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2016 r. w ten sposób chciano zatrudnić rekordową liczbę 1,3 mln pracowników - o dwie trzecie więcej niż w 2015 r. Ten rok może ustanowić kolejny rekord. Podobnie może być w przypadku stałych pozwoleń na pracę. W zeszłym roku wydano ich przeszło 123 tys. W kolejce ustawiają się szczególnie firmy z branż: transportowa, budownictwo, gastronomiczna, przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo. W zasadzie coraz trudniej wskazać branżę, która by się w kolejce nie ustawiała, szczególnie jeśli mówimy o pracach prostych. Coraz liczniejsze grupy reprezentują Hindusi, Uzbecy, Chińczycy i Nepalczycy.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń