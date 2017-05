Kobiety na rynku pracy - problemy z awansem

Zgodnie ze statystykami Eurostat, spośród 7,3 mln osób pracujących na terenie Unii Europejskiej na stanowiskach menedżerskich, 2,6 mln to kobiety. Przeciętnie zarabiają o 77 centów za godzinę mniej niż pracujący na identycznych stanowiskach mężczyźni. Różnica w płacach wynosi 23 proc.

Polska na europejskim tle wygląda lepiej. Na stanowiskach menedżerskich pracuje u nas 44 proc. kobiet. Oznacza to, że pod tym względem razem z Bułgarią jesteśmy na drugim miejscu na kontynencie.

– Polki są bardzo dobrze wykształcone, przedsiębiorcze, zorganizowane i zaradne. Często mają wyższe kwalifikacje niż mężczyźni. Dlatego zarządy firm coraz częściej biorą je pod uwagę przy awansach – mówi Marek Jurkiewicz, dyrektor portalu InfoPraca.pl. Dodaje, że z badań serwisu InfoPraca.pl wynika, że aż 93 proc. respondentek jest gotowych na nowe wyzwania zawodowe. Co więcej, co trzecia ankietowana jest w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a ponad 20 proc. z nich dokształcała się w ubiegłym roku.

Portal InfoPraca.pl zapytał prawie 3 tys. użytkowniczek portalu o to, jak postrzegają swoją pozycję na rynku pracy. Zdaniem niemal 69 proc. ankietowanych, kobiety są dyskryminowane na rynku pracy.

Tylko co trzecia ankietowana twierdziła, że w obecnym miejscu pracy stwarza jej się możliwości rozwoju zawodowego. Przeszło 62 proc. twierdzi, że nie czuje się doceniana przez pracodawcę. Aż 76 proc. uważa, że są przeciążone obowiązkami zawodowymi – za część z nich nikt im nie płaci. A 61 proc. uważa, że zarabia mniej niż ich koledzy siedzący przy biurku obok.

– Na rynku pracy nadal nie brakuje stereotypów. Wciąż w wielu firmach uważa się, że głównym żywicielem rodziny jest mężczyzna i to jemu powinno płacić się tyle, by był w stanie ją utrzymać – tłumaczy Marek Jurkiewicz.

Widać jednak zmiany. Nie chodzi tu tylko o wynagrodzenia, ale także o stworzenie w firmie atmosfery przyjaznej kobietom. Jak pokazuje badanie InfoPraca.pl – dla 46 proc. biorących udział w badaniu, to właśnie dobra atmosfera jest najbardziej pożądana w wymarzonym miejscu pracy.

W Polsce wciąż brakuje żłobków i przedszkoli dla dzieci oraz dziennych domów opiekuńczych dla seniorów. W rezultacie kwestie opiekuńcze w rodzinie spadają często na kobiety. To one muszą zrezygnować z pracy, by zająć się dziećmi lub starszymi rodzicami. Odzwierciedlają to wyniki badania InfoPraca.pl. Połowa pracujących mam uważa, że po urodzeniu dziecka ich kariera zawodowa wyhamowała.

– Dlatego tak ważne jest, by kobiety mogły łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Ci przedsiębiorcy, którzy to rozumieją, wygrywają dziś na rynku pracy – mówi Marek Jurkiewicz. Ekspert wskazuje na takie rozwiązania jak elastyczny czas pracy, praca zdalna czy w niepełnym wymiarze. Coraz częściej powstają też przyzakładowe żłobki i przedszkola. – Jeśli firma wprowadzi u siebie takie rozwiązania, z pewnością zachęci do pracy kobiety. A biorąc pod uwagę fakt, że doceniane kobiety są lojalnymi pracownikami, z pewnością przełoży się to na lepszą sytuację w firmie – podsumowuje Jurkiewicz.

Badanie „Portret kobiety pracującej” zostało przeprowadzone w dniach 27.02 – 07.03.2017 wśród 2942 użytkowniczek portalu InfoPraca.pl.