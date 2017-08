Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców w Polsce od czerwca 2017 roku

Praca tymczasowa na nowych zasadach

Na bazie zmian w przepisach o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, firmy zatrudniające pracowników tymczasowych w Polsce oraz delegujące takich pracowników za granicę muszą przygotować się na znaczny wzrost kosztów. Muszą liczyć się także ze znaczącymi utrudnieniami jak również ograniczeniami biurokratycznymi. Przykładowo, drastycznie rozszerzono katalog sankcji. Wprowadzono bowiem karę do kwoty 100.000 zł i zwiększono liczbę przypadków obowiązkowego usunięcia przedsiębiorcy z rejestru agencji pracy. Zmiany w przepisach dotyczą także firm sprowadzających do Polski cudzoziemców.

Zmiany przy zezwoleniu na pracę sezonową oraz pracę krótkoterminową

I chociaż omawiana nowelizacja przedstawiana była w jej uzasadnieniu jako przede wszystkim doprecyzowanie już istniejących przepisów, to wprowadza ona gruntowne zmiany w przepisach obowiązujących dotychczas. Przykładowo, zmiany dotyczą zasad prawnych legalnego zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy. Dotyczą takich aspektów jak zezwolenie na pracę sezonową oraz pracę krótkoterminową. Co ważne, nowelizacją objęte zostało także zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

I tak, zezwolenie na pracę sezonową jest odtąd wydawane na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zostały zastąpione przez zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób ułatwiają one procedurę zatrudniania pracownika o takim charakterze w praktyce? Odpowiedź przynosi rozwiązanie systemowe załatwienia sprawy na poziomie powiatowym. Zezwolenie na pracę krótkoterminową jest bowiem wydawane do 6 miesięcy w ciągu roku przez starostę. Zastępuje ono dotychczasowe oświadczenia. Po zmianach zezwolenie wydawane jest podmiotom, które prowadzą gospodarstwo rolne, lub osoby fizyczne, jeżeli praca jest wykonywana na rzecz ich gospodarstwa domowego. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których zatrudnienie dotyczy prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub gdy chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą przez 12 miesięcy.



Na gruncie przepisów po nowelizacji, obcokrajowiec będzie miał możliwość jednorazowego przedłużenia zezwolenia na pracę, jak również jednorazowej zmiany pracodawcy bez potrzeby opuszczania kraju. Oczywiście takie uprawnienie jest obwarowane szeregiem warunków prawnych, których spełnienie jest konieczne, przykładowo pracownik zagraniczny może dokonać takich zmian w dopuszczalnym okresie pracy sezonowej.

Rejestr pracy cudzoziemców

Kolejną zmianą będzie gromadzenie informacji na temat rejestracji wniosku o wydanie zezwolenia w systemie informatycznym, do którego dostęp będą posiadać konsulowie. Takie rozwiązanie ma na celu weryfikację podmiotów wnioskujących o zgodę na pracę krótkoterminową. Została również wprowadzona opłata w wysokości 30 zł za wniosek. Do tej pory oświadczenia były bezpłatne, co bywało główną przyczyną nadużyć w rejestracji. Wskutek zmian, rejestr pracy cudzoziemców będzie monitorować przepływ zatrudnienia obcokrajowców. Dostęp do gromadzonych danych w rejestrze posiada m.in. Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy, które to organy prowadzą odpowiednie działania kontrolne w zakresie legalności pobytu cudzoziemców i legalności pracy.

Praktyka obrotu prawnego pokaże, czy rozwiązania prawne wprowadzone nowelizacją pozytywnie wpłyną na transgraniczny rynek pracy obcokrajowców.

