Zasady zatrudnienia małżonka lub innego członka rodziny przedsiębiorcy

Dynamiczny rozwój firmy najczęściej wiąże się z koniecznością zaangażowania do pomocy osób trzecich. Pracowników można szukać w różnych miejscach – przez portale internetowe, wśród znajomych, w urzędzie pracy lub też – w domu.

Zatrudniamy żonę/męża – na jakiej podstawie?

Zasady zatrudniania członków rodziny nie różnią się mocno od obowiązujących w przypadku innych pracowników (mimo to nie jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego przedsiębiorcy raczej rzadko się na nie decydują). Podstawą takiego zatrudnienia może być zarówno stosunek pracy (na podstawie umowy o pracę – co ważne, w takim wypadku ani wynagrodzenie ani składki płacone za takiego pracownika nie stanowią kosztu uzyskania przychodu), jak i każdy inny stosunek, na podstawie którego może być świadczona praca – np. umowa o dzieło, czy umowa zlecenia (ale zawierana sporadycznie, na krótkie okresy).

Rodzina przedsiębiorcy może pomagać mu w prowadzeniu działalności także doraźnie, bez formalnego zatrudnienia, czyli spisania umowy (nie powstają wówczas żadne obowiązki w zakresie rozliczeń z ZUS czy US). Co ważne, współpraca taka powinna być nieodpłatna.

Zatrudniamy żonę/męża – kim jest osoba współpracująca?

Członek rodziny, który rozpoczyna pracę w firmie przedsiębiorcy, automatycznie staje się dla niego osobą współpracującą. Co ważne, zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przez osobę współpracującą należy rozumieć:

małżonka,

dzieci własne,

dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

rodziców,

macochę i ojczyma,

osoby przysposabiające.

Jest jeszcze jeden warunek – muszą one pozostawać z przedsiębiorcom w jednym gospodarstwie domowym.

Zatrudniamy żonę/męża – zgłoszenie do ZUS i US

Fakt zawarcia umowy (niezależnie jakiego rodzaju) z osobą współpracującą należy zgłosić do ZUS. Na dopełnienie tego obowiązku przedsiębiorca ma 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od dnia rozpoczęcia współpracy. O zawarciu umowy z członkiem rodziny nie trzeba natomiast w żaden sposób informować urzędu skarbowego – wystarczy wyliczyć i wpłacić pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy.

