Dlaczego wizerunek pracodawcy ma znaczenie - 5 głównych powodów

To, co firmy muszą sprzedać przede wszystkim, jest ich marka.

Marka? – powiesz. Nie jesteśmy przecież Coca-Colą, Converse czy Gillette – czy marka ma dla nas znaczenie?

Ma. Twój znak to Twoja wizytówka – firmy postępującej odpowiedzialnie, zgodnie z zasadami, a także firmy, z którą warto związać swoją zawodową przyszłość. To firma postrzegana jako ta, która postępuje właściwie, robi właściwe rzeczy dla właściwych klientów, kieruje się wartościami.

Zanim przejdziemy krok dalej, wyjaśnijmy: są dwa rodzaje marki. Pierwszy z nich to Twoje stałe logo (marka), które stanowi kombinację Twojej reputacji i postrzegania wśród potencjalnych klientów i grup docelowych. Drugie to temat tego artykułu – Twój znak firmowy, związany z jego postrzeganiem wśród potencjalnych pracowników i talentów na rynku, których chcesz sobą zainteresować. To pierwsze ma znaczenie w kontekście przyciągania nowego biznesu i zwiększania dochodu, to drugie ma znaczenie w kontekście generowania tego dochodu i (oby) związanych z tym korzyści.

O znaczeniu działań wizerunkowych świadczą badania przeprowadzone przez Jibe. Wynika z nich, że 41 proc. firm ma już za sobą inicjatywy kształtujące wizerunek marki. Wśród dużych firm ten wskaźnik jest większy. Co więcej, 94 proc. firm zamierza bądź zwiększyć, bądź przynajmniej utrzymać na podobnym poziomie wydatki związane z EB.

A dlaczego ma to znaczenie?

1. Rekrutacja

Podczas rekrutacji możesz przekonać się o sile własnej marki. Silna marka przyciąga kandydatów wysokiej jakości. To umożliwia Ci sprawne przeprowadzenie procesu zatrudniania. To nie do przecenienia, jeśli szukasz pracowników ze specjalistycznymi umiejętnościami i doświadczeniem.

2. Zatrzymanie talentów

Utrzymanie najlepszych pracowników jest wyzwaniem, z którym mierzą się szczególnie firmy z branży usługowej. Duże firmy, z rozpoznawalną marką, mają tu dużo argumentów po swojej stronie. Podwyżka to jeden z nich, ale w dłuższej perspektywie działa tu magia wizerunku silnego logo.

3. Satysfakcja pracownika

Pracownikom zależy, by czuć się dobrze w miejscu, w którym pracują. Akceptacja swojej pozycji w firmie z marną reputacją zdarza się niezwykle rzadko. Firmy wzbudzające pozytywne emocje przyciągają lepszych, bardziej świadomych pracowników. Przemawiają do nich wsparcie w rozwoju, atmosfera i większe możliwości finansowe.

4. Kultura

Kultura firmy to swego rodzaju karta przetargowa. Jej postrzeganie przez kandydatów może w dużym stopniu rzutować najpierw na rekrutację, a potem na utrzymanie pracownika. Przez pryzmat kultury definiuje się wartości firmy, jakie wyznaje i na jakich opiera swoje funkcjonowanie. Mówiąc o kulturze, pamiętajmy jeszcze, że wpływa na pracowników, na ich interakcje, a także na traktowanie klientów. To wszystko składa się na pozytywną lub negatywną atmosferę wokół firmy, pomagając odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy nie warto tu pracować.

5. Czynnik finansowy

Są dwa sposoby, by firma poprawiła swoje wyniki finansowe. Pierwszy to redukcja kosztów. Koszty zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników w dłuższej perspektywie okazują się niewysokie, gdyż firma produkuje / oferuje więcej i szybciej. Przekłada się to na większy zysk. Drugi sposób wynika z pierwszego. Utrzymanie kadry daje nadzieję na większy przychód.

Podsumowując, warto zdawać sobie sprawę, że bez względu na to, czy podjęło się jakiekolwiek działania, czy też nie, marka firmy ma swój wizerunek. Kluczem do sukcesu jest Twoja decyzja - jakie zasady postanowisz wdrożyć. Dobry, przemyślany ruch pozwoli Ci mieć większy wpływ na to, jak firma jest postrzegana. Możesz także nie robić nic, ale ryzykujesz, że reputacja firmy będzie mocno nadszarpnięta. A wówczas niekoniecznie uda Ci się realizować cele biznesowe, jakie sobie postawiłeś.