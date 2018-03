Praca tymczasowa - agencja pracy a pośrednictwo pracy

Agencja pracy to pracodawca a nie pośrednik

Agencja jest często mylona z pośrednictwem pracy. To jednak dwa odrębne podmioty. Wielu potencjalnych pracowników poszukujących pracy za granicą nie jest świadomych różnic występujących między nimi, zatem warto je wskazać, aby uporządkować wiedzę i podejmować właściwe decyzje.

Agencja pracy jest naszym pracodawcą i w pełni ponosi za nas odpowiedzialność już od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poprzez „skierowanie” do pracy za granicę i obsługę na miejscu wykonywanej pracy. Co się z tym wiąże, agencja powinna zapewnić nam opiekę i zakwaterowanie w kraju wykonywania pracy. Także po stronie tej instytucji leży zgłoszenie pracownika do ZUS wraz z pełną obsługą kadrowo-płacową.

reklama reklama

Korzystając z ofert sprawdzonej agencji pracy można uzyskać dodatkowe profity, takie jak np. pełna opieka podczas pobytu w kraju wykonywania pracy, pomoc przy organizacji transportu, indywidualne doradztwo personalne w zakresie wyboru odpowiedniego projektu/rodzaju pracy według profilu rekrutowanego kandydata, możliwość wzięcia w udziału konkursach, czy szkoleniach e-learningowych.

Rozpoczynając przygodę z pracą zagraniczną podpisujemy różnego typu dokumenty, w tym umowę. W sprawdzonych i wiarygodnych agencjach pracy podpisuje się jedną umowę w biurze, w którym nastąpiła rekrutacja. W biurze pośrednictwa pracy czekają na pracowników już 2 umowy: jedna na miejscu z pośrednikiem, który przedstawia nam ofertę, a druga w kraju wykonywania pracy - bezpośrednio w firmie, w której będziemy pracować.

Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej w przypadku niedotrzymania przez zagranicznego pracodawcę warunków umowy podpisanej przez niego i wysyłanego pracownika. Umowa o pracę tymczasową, którą zawierają agencje pracy tymczasowej, ma natomiast charakter zbliżony do standardowej umowy o pracę, tzn. przede wszystkim podlega ona przepisom ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Kodeksowi Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy zgodnie z prawem polskim oraz Unii Europejskiej.

– Do podjęcia pracy tymczasowej nie są wymagane żadne kursy czy uprawnienia. Za przygotowanie pracownika odpowiada agencja, co sprawia, że praca tymczasowa sprawdza się jako rozwiązanie dla wielu grup społecznych – mówi Marek Jurkiewicz, dyrektor InfoPraca.pl. Stosunkowo krótki okres pracy w jednym miejscu pozwala skonfrontować swoje oczekiwania z praktyką i na tej podstawie budować swoją ścieżkę kariery. Wśród zalet pracy tymczasowej warto wymienić elastyczność. Dzięki niej można tak modyfikować grafik, by godzić ze sobą inne obowiązki.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Jak wybrać bezpieczną i sprawdzoną agencję pracy

Przed wyjazdem sprawdź, czy agencja, o której myślisz jest wpisana do rejestru Agencji Pracy Tymczasowych (www.kraz.praca.gov.pl). Ten wpis świadczy o tym, że firma dopełniła wszystkich formalności oraz spełnia standardy narzucone przez polskie prawo, a co za tym idzie działa legalnie.

Pamiętaj, że oprócz strony „www” warto odwiedzić biuro firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę. Stworzenie strony internetowej jest proste, zaś profesjonalne prowadzenie siedziby i zatrudnianie w nim pracowników świadczy o tym, że dana agencja funkcjonuje od dłuższego czasu na rynku pracy oraz wypracowuje zyski potrzebne do utrzymania biznesu.

Przeanalizuj proces rekrutacji i wymagania, jakie firma stawia kandydatom. Na rynku są agencje, które właściwie nie weryfikują kandydatów. Zdarza się również, że nawet umowy są podpisywane na odległość, czyli kandydat nie ma możliwości spotkania z rekruterem. To zawsze powinno budzić wątpliwości, bo przecież aby doszło do podpisania umowy, trzeba udostępnić swoje dane osobowe.

Dopytaj się, w którym momencie jest podpisywana umowa. Bezpiecznym rozwiązaniem jest podpisywanie umowy jeszcze w Polsce przed wyjazdem. Kandydat powinien wiedzieć, jaką pracę będzie wykonywał, za jakie wynagrodzenie, a także z kim może się skontaktować w razie potrzeby. Niedopuszczalne jest podpisywanie dokumentów już za granicą lub w drodze.

Powinno się uważnie przeczytać dokumenty, które są do podpisania. Zgodnie z polskim prawem muszą być w języku ojczystym pracownika oraz tłumaczone na język urzędowy kraju, do którego się wyjeżdża. Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy prosić o wytłumaczenie. Sposób wyjaśniania i ogólna wiedza pracownika agencji w tym zakresie także dużo mówią o profesjonalizmie.

Zapytaj się o rodzaj zakwaterowania oraz liczbę osób mieszkających w danym miejscu.

Należy unikać przesyłania drogą mailową, przed podpisaniem umowy, zdjęć i skanów dowodu, paszportu i innych dokumentów zawierających dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL. Łatwo jest bowiem zaciągnąć kredyt, mając takie skany, a stosowana przez agencje taka praktyka jest niedopuszczalna.