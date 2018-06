Okres wypowiedzenia umów o pracę

W sytuacjach, w których jedna ze stron chce zakończyć stosunek pracy, nazywamy wypowiedzeniem. Wypowiedzenie może być złożone przez pracownika, ale również przez samego pracodawcę. Wystarczy zgoda jednej ze stron, aby dokonać zerwania stosunku pracy.

Uwaga!

Wypowiedzenie może być złożone tylko w przypadku podpisania umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub na czas próbny.

Ustalając okres wypowiedzenia pracownika, należy ustalić rodzaj zawartej umowy i czas, na który została ona zawarta. Według tego uzyskamy okres wypowiedzenia umowy o pracę i moment jego rozpoczęcia oraz zakończenia.

Obowiązujące okresy wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni do 2 tygodni przy rodzaju umowy o pracę na okres próbny. Natomiast przy rodzaju umowy na czas określony i nieokreślony wynosi on od 2 tygodni do 3 miesięcy. W zależności od długości trwania umowy i od jej rodzaju okres ten będzie wyglądał następująco:

Umowa na okres próbny

Na okres próbny zawierane są umowy terminowe, do których liczy się rodzaj umowy i czas , na który została ona zawarta.

Jeżeli umowa próbna jest podpisana na okres trwania do dwóch tygodni – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. Jeżeli jest dłuższy niż 2 tygodnie, to okres ten wynosi 1 tydzień. Natomiast w przypadku, gdy umowa na okres próbny jest na 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi aż 2 tygodnie.

Umowa na czas określony i nieokreślony

W przypadku umowy na czas określony, liczy się rodzaj zawartej umowy, jak również okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to przysługuje mu 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Jeżeli był zatrudniony minimum 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Natomiast pracownika zatrudnionego minimum 3 lata okres ten wynosi aż 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wygląda identycznie, jak w przypadku umowy na czas określony. Warto jednak podkreślić, iż umowę na czas nieokreślony można rozwiązać jedynie w niektórych (określonych) sytuacjach wraz z obowiązkiem podania konkretnej przyczyny rozwiązania umowy!

Ustalenie okresu wypowiedzenia

Aby ustalić moment rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia, należy zwrócić uwagę na obowiązujące okresy wypowiedzenia, które obejmują danego pracownika. Głównie należy skupić się na tym, czy okres wypowiedzenia pracownika określony jest w dniach, tygodniach, czy miesiącach. Ponieważ od tego będzie zależeć podany zakres okresu wypowiedzenia.

Jeżeli okres wypowiedzenia jest wyrażony w dniach , to za moment rozpoczęcia okresu uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący zaraz po dniu doręczenia wypowiedzenia. Oznacza to, że pod uwagę brane są tylko dni robocze bez niedziel i świąt. Zakończenie okresu następuje po ustalonym okresie wypowiedzenia liczonym w dniach (np. po 3. dniach przy umowie na okres próbny).

Jeżeli jednak okres wypowiedzenia jest wyrażony w tygodniach , to za moment rozpoczęcia okresu uznaje się pierwszą niedzielę występującą zaraz po dniu złożenia wypowiedzenia. Natomiast zakończenie okresu następuje po ustalonym okresie wypowiedzenia liczonych w tygodniach i zawsze jest to sobota (np. po 2 tygodniach przy umowie na czas określony lub nieokreślony).

Natomiast przy okresie wypowiedzenia wyrażonym w miesiącach za moment rozpoczęcia uznaje się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. W związku z tym, zakończenie okresu następuje w ostatnim dniu miesiąca (np. po 3 miesiącach przy umowie na czas określony lub nieokreslony).

Autor: Żaneta Dulczykowska, Systim.pl

