Kwota wolna od podatku PIT - 30 tys. zł od 2022 roku

Kwota wolna od PIT. Nowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczanych wg skali podatkowej, czyli nie tylko pracowników ale również m.in. przedsiębiorców. Będzie powszechna, nie będzie maleć z rosnącymi dochodami. Wejdzie w życie w styczniu 2022, czyli będzie obowiązywać w rozliczeniu za przyszły rok. Tak doprecyzował Jan Sarnowski, wiceminister finansów, informacje podane podczas prezentacji Polskiego Ładu w dniu 15 maja 2021 r.

Wyższa kwota wolna od PIT w Polskim Ładzie - 30 tys. zł od 2022 roku

Reklama

W sobotę 15 maja 2021 r. zaprezentowano przygotowany przez Zjednoczoną Prawicę program „Polski Ład”, czyli kompleksową strategię przezwyciężenia skutków pandemii oraz gospodarczej odbudowy. Jego pięć filarów to: Plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie; Obniżka podatków dla 18 mln Polaków; Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; Mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności; Emerytury bez podatku do 2500 zł.

"Polski Ład" zawiera m.in. propozycję zmian w podatkach, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku w PIT do 30 tys. zł.

Reklama

Zdaniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego: Polski Ład to dobry i skuteczny plan odbudowy naszej gospodarki. Ważne miejsce w nim zajmuje restart podatkowy. Chcemy by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. Dążymy do tego aby system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Od początku rządów Zjednoczonej Prawicy zmierzaliśmy w kierunku podniesienia kwoty wolnej i obniżenia kosztów pracy. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z nieco ponad 3 do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Kolejny rok przyniósł obniżkę PIT do 17% i PIT-0 dla młodych. Zmniejszyliśmy też m.in. CIT. Teraz podnosimy kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższamy limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Na reformie zyska 18 mln Polaków.

Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku, osoby zarabiające najniższą krajową i aż 2/3 emerytów przestaną płacić podatki. Na reformie skorzysta ponad 18 mln podatników w tym ponad 90% emerytów, 68% osób zatrudnionych na umowie o pracę i 40% osób prowadzący działalność gospodarczą. Rekordowa w historii Polski kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł to europejski poziom, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy we Francji. Od 2022 roku będzie 10 razy wyższa niż jeszcze cztery lata temu. Firmy zyskają to na czym im zależy czyli niższe koszty zatrudnienia pracowników. Skorzystają też sami pracownicy, bo zapłacą niższy podatek. Ważnym efektem zmian będzie wzrost atrakcyjności umowy o pracę. W ten sposób wypychanie pracowników na umowy śmieciowe po prostu przestanie się opłacać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zakładają rodziny i potrzebują bezpiecznych form zatrudnienia – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład to dobry i skuteczny plan odbudowy naszej gospodarki. Ważne miejsce zajmuje w nim restart podatkowy. Chcemy by w kieszeniach Polaków pozostawało więcej pieniędzy. System podatkowy w Polsce musi stać się bardziej sprawiedliwy. Dlatego obniżymy koszty pracy i zmniejszymy różnicę między różnymi formami zatrudnienia. Naprawimy także niesprawiedliwość jaką jest pobieranie PIT od emerytur oraz płacy minimalnej. Wszyscy Polacy będą mieli kwotę wolną od podatku na europejskim poziomie.

W Polsce podatki relatywnie wysoko obciążają niskie płace, a nisko płace wysokie. Na tle innych krajów Europy relacja ta jest jedną z najmniej sprawiedliwych. Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu zmierzają do zapewnienia podatkowego fair play. Dlatego proponujemy znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Zyska na nim aż 18 mln osób. Skorzysta także biznes, bo zmniejszą się koszty zatrudnienia pracowników. Zaoszczędzą osoby zarabiające do 6 tys. zł. Zadbaliśmy też o klasę średnią. Wyższy podatek pojawi się dopiero u pracowników zarabiających ponad 11 tys. zł miesięcznie - dodał minister Sarnowski.

Odpowiadając na portalu Linkedin na pytanie minister Sarnowski doprecyzował, że chodzi o "prawdziwą" kwotę wolną od PIT, czyli, że będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT rozliczających się wg skali podatkowej. Czyli ta nowa kwota wolna od PIT w wysokości 30 tys. zł (która będzie obowiązywać począwszy od dochodów uzyskanych w 2022 roku) będzie powszechna i nie będzie maleć z rosnącymi dochodami.

Źródło: Ministerstwo Finansów i informacje własne

Podwyższenie pierwszego progu podatkowego

Kolejna zaplanowana w programie „Polski Ład” zmiana to podniesienie progu podatkowego, po przekroczeniu którego podatnicy zaczynają płacić 32-proc. podatek. Obecnie ten próg wynosi 85,5 tys. zł, a według „Polskiego Ładu” ma zostać podniesiony do 120 tys. zł.

Zdaniem wiceministra Sarnowskiego w Polsce podatki relatywnie wysoko obciążają niskie płace, a nisko płace wysokie. "Na tle innych krajów Europy relacja ta jest jedną z najmniej sprawiedliwych. Zmiany proponowane w ramach Polskiego Ładu zmierzają do zapewnienia podatkowego fair play. Dlatego proponujemy znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Zyska na nim aż 18 mln osób. Skorzysta także biznes, bo zmniejszą się koszty zatrudnienia pracowników. Zaoszczędzą osoby zarabiające do 6 tys. zł. Zadbaliśmy też o klasę średnią. Wyższy podatek pojawi się dopiero u pracowników zarabiających ponad 11 tys. zł miesięcznie” – powiedział Sarnowski.

Jednym ze skutków zmian w podatkach ma być zwiększenie umowy o pracę jako formy zatrudnienia. Tym samym program ma doprowadzić do spadku atrakcyjności tzw. „umów śmieciowych” dla pracodawców.

„Ważnym efektem zmian będzie wzrost atrakcyjności umowy o pracę. W ten sposób wypychanie pracowników na umowy śmieciowe po prostu przestanie się opłacać. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zakładają rodziny i potrzebują bezpiecznych form zatrudnienia” – stwierdził wiceminister finansów.

Dodał, że po pandemii spodziewane jest silne odbicie gospodarcze, na którym mogą skorzystać także polskie firmy. Szansą na to może być przenoszenie produkcji do Polski - podkreślił.

„Świat szuka wzmocnienia, stabilizacji, pewności i niezawodności, a wielki światowy biznes - produkcji przemysłowej w niedalekiej odległości od konsumenta, czyli krótkich i niezawodnych łańcuchów dostaw. Z kolei Zachodnia Europa potrzebuje bliskiego, silnego produkcyjnego zaplecza. Przenoszenie produkcji z dalekiego wschodu to wielka szansa dla polskiej gospodarki. Aby z niej skorzystać, polskie firmy potrzebują doinwestowania, kapitału, nowoczesnych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych projektów a także przyjaznej przedsiębiorcom atmosfery oraz konkurencyjnej polityki fiskalnej” – powiedział PAP Jan Sarnowski.

Jak poinformował, w „Polskim Ładzie” Zjednoczona Prawica proponuje także ulgi podatkowe dla firm, konstruujących prototypy oraz dla takich, które chcą zautomatyzować czy zrobotyzować produkcję. Proponowana jest także ulga dla przedsiębiorstw, które chcą wejść na giełdę.

„Rozwój firm nie jest możliwy bez poszerzenia bazy klientów. System podatkowy powinien ułatwiać ponoszenie wydatków koniecznych do podboju nowych rynków. Dlatego już niedługo polskie firmy będą mogły skorzystać z ulg na rozwój i ekspansję zagraniczną. Trudno mówić o ekspansji bez zwiększenia produkcji. A ta wymaga inwestycji i kapitału. Aby ułatwić firmom jego pozyskanie, wprowadzimy ulgę podatkową związaną z wejściem na giełdę. Wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw. Tymczasem bardzo mało polskich firm decyduje się na taki krok, a to hamuje ich rozwój. Obawa wynika z wysokich kosztów wejścia na giełdę. Ulga podatkowa znacznie je zmniejszy” – powiedział Jan Sarnowski. (PAP)

Marcin Musiał, Marek Siudaj

mmu/ ms/ amac/