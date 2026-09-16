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Strona główna » Księgowość » PIT, wydatki samochodowe, polityka rachunkowości, karta nauczyciela i inne. Nowi Asystenci AI w INFORLEX już dostępni

PIT, wydatki samochodowe, polityka rachunkowości, karta nauczyciela i inne. Nowi Asystenci AI w INFORLEX już dostępni

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16 września 2026, 08:28
Nowi Asystenci AI
Nowi Asystenci AI
INFORLEX

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INFORLEX rozwija Asystentów AI o kolejne specjalizacje przydatne w codziennej pracy księgowych, biur rachunkowych, kadr, przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Do dostępnych obszarów dołączają PIT i ryczałt ewidencjonowany, kolejne tematy związane z rachunkowością i prowadzeniem działalności, jak również tematy ważne dla oświaty i pomocy społecznej. Dzięki skategoryzowanym Asystentom AI użytkownik może zawęzić obszar tematyczny wyszukiwania i szybciej dotrzeć do odpowiedzi na konkretne pytanie.

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Nowi Asystenci AI w INFORLEX: PIT i ryczałt ewidencjonowany

Jak rozliczyć konkretny wydatek w PIT? Czy można zaliczyć go do kosztów podatkowych? Jaką stawkę ryczałtu zastosować? Kiedy przedsiębiorca traci prawo do tej formy opodatkowania? To pytania, które regularnie pojawiają się w pracy księgowych i biur rachunkowych. Teraz odpowiedzi na pytania z tego zakresu tematycznego można szukać również z pomocą nowych wyspecjalizowanych Asystentów AI w INFORLEX:

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INFORLEX Asystent AI PITAsystent AI wspierający podatników opodatkowanych PIT. Wyjaśnia jak prawidłowo rozliczać przychody osiągane m.in. z działalności gospodarczej, najmu, przez pracowników oraz jakie wydatki można zaliczać do kosztów podatkowych a jakie są z tych kosztów wyłączone. Możesz go także zapytać o samochody wykorzystywane w firmie i amortyzację środków trwałych. Opiekunem merytorycznym tego Asystenta AI jest Katarzyna Wojciechowska – prawnik i redaktor MONITORA Księgowego.

INFORLEX Asystent AI Ryczałt ewidencjonowany – Asystent AI wspierający podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Pomaga ustalić, kiedy podatnik może skorzystać z tej formy opodatkowania oraz w jakich przypadkach utraci to prawo i jakie będą tego skutki. Wyjaśnia jakie ewidencje trzeba prowadzić i jakie zeznanie roczne złożyć. Możesz go pytać o stawki ryczałtu dla świadczonych usług. Opiekunem merytorycznym tego Asystenta AI jest również Katarzyna Wojciechowska.

Kolejne specjalizacje: od polityki rachunkowości, przez oświatę po wydatki samochodowe

Nowe specjalizacje Asystentów AI poszerzają zakres zagadnień, w których INFORLEX Asystenci AI mogą wspierać profesjonalistów i towarzyszyć użytkownikowi przy coraz większej liczbie codziennych pytań i problemów. PIT i ryczałt to nie jedyne nowe obszary. INFORLEX Asystenci AI są rozwijani również o dodatkowe specjalizacje odpowiadające na praktyczne problemy związane z księgowością i prowadzeniem działalności oraz dedykowane JST. W związku z rozwojem INFORLEX Asystenta AI, użytkownicy zyskali możliwość korzystania nie tylko z asystentów przypisanych do kategorii tematycznej, ale również z asystentów, którzy odpowiadają na pytania na podstawie publikacji, załączonej jako źródło.

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Projektowanie polityki rachunkowości - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie poradnika „Projektowanie polityki rachunkowości”, który krok po kroku wyjaśnia, jak stworzyć, udokumentować i wdrożyć politykę rachunkowości zgodną z obowiązującymi przepisami i potrzebami przedsiębiorstwa. Przeznaczony zarówno do księgowych, jak i właścicieli firm oraz osób odpowiedzialnych za finanse i sprawozdawczość.

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Wydatki samochodowe w firmie - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie poradnika „Wydatki samochodowe w firmie”, który w praktyczny sposób (z przykładami) omawia zasady ujmowania kosztów, odliczania VAT, amortyzacji, leasingu oraz skutkach podatkowych użytkowania samochodów przez pracowników – w tym również pojazdów elektrycznych.

Wybór formy opodatkowania - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie poradnika „Wybór formy opodatkowania”, który omawia wszystkie formy opodatkowania działalności gospodarczej – od skali podatkowej i podatku liniowego, po ryczałt, CIT i CIT estoński.

Karta Nauczyciela - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie komentarza do Karty Nauczyciela, w którym omówiono wszystkie przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania i najnowsze zmiany dotyczące m.in. organizacji czasu pracy, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, przygotowania do zawodu, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także wysokości nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

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Prawa i obowiązki dyrektora szkoły - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie książki „Prawa i obowiązki dyrektora szkoły”, która w praktyczny sposób omawia kwestie dotyczące praw i obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, począwszy od powierzenia stanowiska dyrektora szkoły – również w kontekście kontroli sądowej, zadań organu prowadzącego, praw i obowiązków uczestników konkursu – po sposób realizacji tych zadań, problematykę czasu pracy, kompetencji dyrektora – w tym ochrony sygnalistów, a także odwołania z zajmowanego stanowiska.

Pomoc społeczna - Asystent AI, który udziela odpowiedzi na podstawie komentarza do ustawy o pomocy społecznej, w którym omówiono wszystkie przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany, które weszły w życie w pod koniec 2025 r. i w 2026 r. Dotyczą one m.in. kryteriów ograniczenia wysokości lub rozmiaru przyznawanych świadczeń, rozszerzenia definicji osoby bezrobotnej, a także wprowadzenia nowego zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu.

Dlaczego tematyka Asystenta AI ma znaczenie

Skategoryzowani INFORLEX Asystenci AI pomagają tworzyć wiarygodne, konkretne i precyzyjne odpowiedzi oparte na określonych przez opiekuna najaktualniejszych źródłach INFORLEX. Dlatego INFORLEX cały czas rozwija model wyspecjalizowanych Asystentów AI. Po zalogowaniu, użytkownik najpierw wybiera obszar odpowiadający problemowi, który chce rozwiązać, a następnie zadaje pytanie. Dzięki temu kontekst, w którym Asystent AI poszukuje odpowiedzi, zostaje zawężony do konkretnej dziedziny tematycznej. Nie trzeba przy tym tworzyć rozbudowanych poleceń ani znać zasad promptowania. Wystarczy zadać pytanie w takiej formie, jakiej wpłynęło / powstało po stronie użytkownika.

AI dla kadr, JST, księgowych i biur rachunkowych – odpowiedź wraz ze źródłem

W codziennej pracy szybkość znalezienia informacji jest ważna, ale nie mniej istotna jest możliwość jej zweryfikowania. Szczególnie wtedy, gdy odpowiedź ma być podstawą rozliczenia, decyzji albo rozmowy z klientem czy przełożonym. Dlatego INFORLEX Asystenci AI przygotowują odpowiedzi w oparciu o aktualne i zweryfikowane zasoby INFORLEX. Użytkownik otrzymuje nie tylko odpowiedź na zadane pytanie, ale również dostęp do materiałów źródłowych, na podstawie których została ona przygotowana. Może więc szybko zapoznać się z odpowiedzią INFORLEX Asystenta AI, a następnie sięgnąć do źródła i szerzej przeanalizować interesujące go zagadnienie lub dopytać Asystenta AI o pogłębiony kontekst.

Jak korzystać z nowych Asystentów AI w INFORLEX?

Mechanizm korzystania z INFORLEX Asystentów AI jest prosty. Użytkownik mający dostęp do INFORLEX Asystenta AI loguje się na inforlex.pl i przechodzi do Asystenta AI. Następnie wybiera interesującą go tematykę spośród dostępnych aktualnie INFORLEX Asystentów AI: PIT, Ryczałt ewidencjonowany, VAT, Wynagrodzenia, Zatrudnianie cudzoziemców, VAT w budżecie, Centralny Rejstr Umów JSFP, Nowa klasyfikacja budżetowa – klucze przejścia, ZFŚS, BHP, Koszty uzyskania przychodów PIT, Zatrudnianie i zwalnianie (w tym nowe uprawnienia i kontrola PIP), Czas pracy i urlopy, Dokumentacja kadrowa, Projektowanie polityki rachunkowości, Wydatki samochodowe w firmie, Wybór formy opodatkowania, Karta Nauczyciela, Prawa i obowiązki dyrektora szkoły lub Pomoc społeczna i zadaje swoje pytanie. W kolejnym kroku działa już INFORLEX Asystent AI – analizuje pytanie w ramach wybranego obszaru tematycznego, a następnie szybko przedstawia odpowiedź opartą na zasobach INFORLEX wraz ze wskazaniem źródeł. W praktyce można więc przejść od konkretnego problemu do informacji potrzebnych do jego rozwiązania bez wieloetapowego przeszukiwania różnych materiałów.

3 proste kroki, które trzeba wykonać, aby uzyskać odpowiedź w INFORLEX Asystencie AI

1. Zaloguj się na inforlex.pl i przejdź do Asystenta AI.

2. Wybierz tematykę Asystenta AI, która Cię interesuje.

3. Zadaj swoje pytanie.

Asystent AI zawsze wskazuje dokumenty źródłowe, na podstawie których przygotował odpowiedź. Odpowiedzi otrzymujesz na podstawie aktualnych i zweryfikowanych źródeł dostępnych w INFORLEX.

Zobacz, jak działają INFORLEX Asystenci AI

Chcesz sprawdzić, jak wyspecjalizowani Asystenci AI mogą wspierać pracę księgowego, biura rachunkowego, kadr, przedsiębiorcy lub Jednostki Samorządu Terytorialnego? Zapisz się na bezpłatną prezentację INFORLEX Asystenta AI i zobacz jego możliwości w praktyce.

Źródło: INFORLEX
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