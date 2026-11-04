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Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze musi składać JPK-CIT? Skarbówka zajęła stanowisko

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04 listopada 2026, 07:00
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
blok, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości
blok, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości
Shutterstock

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Wspólnota prowadząca wyłącznie ewidencję pozaksięgową nie musi przesyłać fiskusowi ksiąg w JPK-CIT. Samo składanie CIT-8 o tym nie przesądza. Wspólnota prowadząca księgi rachunkowe musi natomiast sprawdzić zwolnienia i termin objęcia obowiązkiem.

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Obowiązek elektronicznego prowadzenia i corocznego przekazywania ksiąg rachunkowych w podatku CIT jest wdrażany etapami od lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2024 r. Wątpliwości mają zarządcy nieruchomości, którzy obsługują wiele wspólnot. Wspólnota jest bowiem podatnikiem CIT, a składanie przez nią CIT-8 bywa utożsamiane z obowiązkiem przesyłania ksiąg. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę wątpliwość w interpretacji indywidualnej z 30 października 2026 r. (0111-KDIB2-1.4010.498.2026.2.MN), opublikowanej 3 listopada 2026 r.

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Wspólnota mieszkaniowa: czego dotyczyła sprawa

Z wnioskiem wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, której nieruchomością wspólną zarządza profesjonalny zarządca administrujący ponad 350 wspólnotami. Wspólnota prowadzi ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczeń z właścicielami lokali, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali. Nie prowadzi natomiast ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Wspólnota osiąga dochody zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, ale także dochody opodatkowane. Zatrudnia pracowników na umowach o pracę, wypłaca wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych i jest czynnym podatnikiem VAT. Za każdy rok podatkowy zarządca składa w jej imieniu CIT-8. Pytanie dotyczyło obowiązku przesyłania ksiąg rachunkowych w strukturze JPK-CIT przy takim sposobie prowadzenia ewidencji.

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Co uznała skarbówka

Dyrektor KIS uznał stanowisko wspólnoty za prawidłowe. Punktem wyjścia był art. 9 ust. 1c ustawy o CIT. Przepis obejmuje podatników prowadzących księgi rachunkowe: nakazuje ich prowadzenie przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłanie po zakończeniu roku podatkowego w wymaganej strukturze elektronicznej. Sam status podatnika CIT nie przesądza zatem o objęciu wspólnoty tym obowiązkiem.

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Organ wskazał, że art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Jej zakres i sposób prowadzenia określa uchwała właścicieli lokali, zgodnie z art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 tej ustawy. Dyrektor KIS nazwał ją minimalnym wymogiem ewidencyjno-rachunkowym. Skoro wspólnota prowadzi taką ewidencję, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samym ich przesyłania na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy o CIT.

We wniosku wskazano także, że wspólnota osiąga dochody opodatkowane, zatrudnia pracowników i jest czynnym podatnikiem VAT. Organ nie odnosił się do tych okoliczności osobno. O rozstrzygnięciu przesądziło to, że wspólnota prowadzi ewidencję pozaksięgową, a nie księgi rachunkowe.

Na jakie argumenty powołała się wspólnota

To wspólnota w uzasadnieniu swojego stanowiska przywołała odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań finansowych, interpretację z 16 grudnia 2021 r. (0111-KDIB2-1.4010.488.2021.1.MKU) oraz orzecznictwo. Według przytoczonej przez nią odpowiedzi MF wspólnota prowadząca ewidencję pozaksięgową nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ani sporządzania i przesyłania sprawozdania finansowego.

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Wnioskodawca przywołał także postanowienie SN z 15 kwietnia 2019 r. (I CSK 531/18). W jego uzasadnieniu wskazano, że wspólnota może zdecydować, czy prowadzi ewidencję uproszczoną, czy księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Postanowienie nie dotyczyło jednak JPK-CIT. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko wspólnoty, ale tych źródeł nie przywołał we własnym uzasadnieniu.

Wybór należy do właścicieli lokali

W argumentacji wspólnoty wskazano, że art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali określa minimalny standard ewidencji i nie zakazuje prowadzenia ksiąg rachunkowych. Właściciele mogą zdecydować w uchwale o bardziej rozbudowanej dokumentacji. Trzeba jednak ustalić, czy przyjęte zasady oznaczają rzeczywiście prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sama nazwa usługi w umowie z zarządcą tego nie przesądza.

Jeżeli wspólnota prowadzi księgi rachunkowe, należy ocenić obowiązek z art. 9 ust. 1c, zwolnienia z art. 9 ust. 1d i harmonogram raportowania. To wniosek z przepisów, a nie rozstrzygnięcie organu: interpretacja dotyczyła wspólnoty prowadzącej ewidencję pozaksięgową.

Art. 9 ust. 1d ustawy o CIT zwalnia z obowiązku podatników zwolnionych z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, z wyjątkiem fundacji rodzinnych, podatników wymienionych w art. 27a oraz prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Ewidencji pozaksięgowej wspólnoty nie należy utożsamiać z tą ostatnią kategorią.

Art. 27a ustawy o CIT obejmuje podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 i jednocześnie nie są obowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji wskazanych w tym przepisie (z ustawy o PIT). Oba warunki muszą być spełnione. Wspólnota osiągająca także dochody opodatkowane, jak w opisanej sprawie, nie spełnia pierwszego z nich. Zatrudnianie pracowników zwykle oznacza z kolei obowiązek sporządzania informacji PIT, co również może przesądzać o niespełnieniu drugiego.

Od kiedy i w jakim terminie przesyła się księgi

Podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość 50 mln euro, zostali objęci obowiązkiem za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r. Przy roku podatkowym równym kalendarzowemu pierwsze raportowanie obejmowało księgi za 2025 r., przesyłane w 2026 r.

Dla pozostałych podatników prowadzących księgi rachunkowe, niekorzystających ze zwolnienia i nieobjętych wcześniejszym etapem, harmonogram zależy od sposobu rozliczania VAT. Przy roku podatkowym równym kalendarzowemu wygląda to następująco:

Grupa podatników

Pierwszy rok podatkowy objęty obowiązkiem

Termin przesłania JPK_KR_PD

Składający JPK_V7M

2026

2 sierpnia 2027 r.

Pozostali, w tym składający JPK_V7K

2027

31 lipca 2028 r.

Księgi przekazuje się do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin za 2026 r. przesuwa się z 31 lipca na 2 sierpnia 2027 r., ponieważ 31 lipca przypada w sobotę. Harmonogram i termin wysyłki wynikają z przepisów przejściowych ustawy z 29 października 2021 r. oraz z ustawy z 15 maja 2026 r., a nie z opisanej interpretacji.

Ważne

Od 3 listopada 2026 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 29 października 2026 r. (Dz.U. poz. 1444). Zwalnia ono z komputerowego prowadzenia i elektronicznego przekazywania danych z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2025 r., a przed 1 stycznia 2029 r. Zwolnienie dotyczy JPK_ST_KR i nie znosi obowiązku przesyłania JPK_KR_PD.

Co zrobić w praktyce

Zarządca obsługujący wiele wspólnot powinien sprawdzić uchwały dotyczące zasad ewidencji oraz sposób jej faktycznego prowadzenia. Nazwa „księgowość” w umowie z zarządcą ani samo stosowanie planu kont nie przesądzają, że wspólnota prowadzi księgi rachunkowe. Jeżeli są to księgi rachunkowe, kolejnym krokiem jest sprawdzenie zwolnień i właściwego etapu raportowania.

Przykład

Zarządca obsługuje dwie wspólnoty. Pierwsza prowadzi wyłącznie ewidencję pozaksięgową z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali. Druga prowadzi księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości i osiąga także dochody opodatkowane. Pierwsza nie przesyła ksiąg na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy o CIT. Druga powinna sprawdzić termin objęcia obowiązkiem; nie może skorzystać ze zwolnienia odsyłającego do art. 27a.

Zastrzeżenia

Interpretacja dotyczy wskazanego w niej stanu faktycznego. Zastosowanie się do własnej interpretacji może zapewnić wnioskodawcy ochronę na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Samo powołanie się na rozstrzygnięcie wydane innej wspólnocie nie zapewnia takiej samej ochrony. Brak obowiązku JPK-CIT nie zwalnia ze składania CIT-8 ani z innych właściwych obowiązków podatkowych.

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1c i 1d, art. 17 ust. 1 pkt 44, art. 27 ust. 1 oraz art. 27a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.).

Art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 232).

Powołane interpretacje

  • Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 października 2026 r., 0111-KDIB2-1.4010.498.2026.2.MN, opublikowana 3 listopada 2026 r. (EUREKA, ID 717215).

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Źródło: INFOR
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